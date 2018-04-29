İsrail'de serbest bırakılan 2 Türkiye vatandaşı sınır dışı edilmek için yeniden gözaltında

İsrail'de Cuma günü gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan üç Türkiye vatandaşından ikisi sınır dışı edilmek üzere yeniden gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, İsrail polisi, dün akşam saatlerinde Türkiye vatandaşları Abdullah Kızılırmak ve Mehmet Gargılı'ya ulaşarak yeniden karakola gelmelerinin istendi. Karakola giden Kızılırmak ve Gargılı'ya sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındıkları bilgisi verildi.

Konuyla ilgili Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğu'ndan herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak AA, konunun Türkiye'nin diplomatik temsilcilikleri tarafından takip edildiğini belirtti.

İsrail polisi, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Cuma günü Doğu Kudüs'te bulunan Harem-üş Şerif bölgesinde "yaşanan bir olaydan dolayı" üç Türkiye vatandaşının gözaltına alındığını açıkladı.

Gözaltına alınan Kızılırmak, Gargılı ve Adem Koç daha sonra mahkeme tarafından kefalet karşılığında serbest bırakıldı.

Kızılırmak ile Gargılı'ya, "İsrail polisini darp etmek ve polise mukavemette bulunmak", Koç'a da "kamu düzenini bozmak ve illegal gösteriye katılmak" suçlamaları yöneltildi. Kızılırmak, Gargılı ve Koç, haklarındaki suçlamaları reddetti.

Uluslararası haber ajanslarının bildirdiğine göre, sosyal medyada dolaşan ve olayla ilgili olduğu iddia edilen bir videoda, Kudüs'ün Eski Kent bölgesinde üzerinde Türkiye bayraklı tişörtler giyen bir grubun polisle çatıştığı görülüyor.

AA'nın haberinde, aynı zamanda Belçika vatandaşı olan Kızılırmak ile Gargılı'nın Kudüs'ü ziyaret etmek için geldiği, Koç'un ise İsrail'de faaliyet gösteren bir Türk inşaat firmasında dört aydır çalıştığı belirtildi.

Müslümanlar için en kutsal yerler arasında bulunan Mescidi-i Aksa ve Kubbet'üs Sahra, Doğu Kudüs'teki Eski Kent'in içinde bulunan Harem-üş Şerif bölgesinde yer alıyor. Muhammed Peygamber'in buradan göğe yükseldiğine inanılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından bölgede prostesto gösterileri sürüyor.

Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de göstericiler ile İsrailli güçler arasında yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 11 kişi yaşamını yitirdi.