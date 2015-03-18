İsrail'de sandıktan sürpriz çıktı



Resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Benyamin Netanyahu liderliğindeki muhafazakar Likud Partisi 120 sandalyeli parlamentoya 29 – 30 üye gönderiyor.

İzak Herzog liderliğindeki merkez-sol ittifak Siyonist Cephe 24 sandalyede kaldı.

İsrail vatandaşı Arapların kurduğu ittifak 14 milletvekili ile ilk kez üçüncü büyük parti olarak mecliste temsil edilecek.

Koalisyon denklemleri

Gözlemciler, sağ partiler arasında bir ittifakın yanı sıra Likud ile Siyonist Cephe'nin kuracağı büyük koalisyonu iktidar denklemleri arasında anıyor.

İsrail Devlet Başkanı Reuven Rivlin, gönlünün büyük koalisyondan yana yattığını açıklamıştı. Gerek Netanyahu gerekse Herzog seçimler öncesinde büyük koalisyona sıcak bakmadıklarını vurgulamıştı.

Netanyahu, koalisyon ortağı arayışına hemen başlanacağını, yeni hükümeti 2-3 hafta içinde kurmayı hedeflediklerini söyledi.