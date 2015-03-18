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Dünya

İsrail'de Netanyahu hükümeti kuracağından emin

Netanyahu seçim sonrası yaptığı konuşmada partisinin 'Her şeye rağmen büyük bir zafer' kazandığını vurgulamıştı

18 Mart 2015 17:55

İsrail'de dün yapılan seçimden sürpriz bir farkla galip çıkan Başbakan ve Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu, iki-üç hafta içinde yeni bir koalisyon hükümeti kuracağından emin olduğunu söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Yahudilerin kutsal kabul ettikleri Kudüs kentindeki Ağlama Duvarı'nda bir açıklama yapan Netanyahu, Cumhurbaşkanı Reuven Rivli'nin ise henüz kendisine hükümeti kurma görevi vermediğini belirtti.

Netanyahu seçim sonrası zafer konuşmasında partisinin "Her şeye rağmen büyük bir zafer" kazandığını vurgulamıştı.

Likud Partisi lideri ayrıca "ulusal kamp" olarak nitelendirdiği partilerin liderleriyle "vakit geçirmeden koalisyon pazarlıklarına başladığını" açıklamıştı.

Hükümeti kurması halinde, Netanyahu dördüncü kez İsrail Başbakanı olacak.

 

Likud 30 sandalye kazandı

 

Likud Partisi henüz resmi olmayan sonuçlara göre 120 üyeli İsrail Parlanmentosu'nda (Knesset) 30 sandalye kazanmıştı.

Sandık çıkış anketlerine göre Likud'la başabaş görünen Siyonist Birlik'in sandalye sayısı ise 24'te kalmıştı.

Seçimden önce yapılan son kamuoyu yoklamaları ise Likud'un Siyonist Birlik karşısında sandıktan mağlup çıkabileceğini gösteriyordu.

Netanyahu kampanyasının sonunda, yeniden Başbakan olması halinde bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasına izin vermeyeceğini söylemişti.

Siyonist Birlik ise iki devletli çözüme desteğini bildirmiş, Filistinlilerle ve uluslararası toplumla ilişkileri düzeltme sözü vermişti.

Filistin Yönetimi'nin seçim sonucuna tepkisi ise "İsrailliler barış görüşmeleri yerine işgali seçti" oldu.

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