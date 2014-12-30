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İsrail’de 'Muhteşem Yüzyıl'a ara verildi, izleyiciler telefona sarıldı

Dizi, sadece Channel 9’un hitap ettiği, Rusya’dan göçen İsrailliler arasında değil, İbranice konuşan İsrailliler arasında da ilgi görüyor

30 Aralık 2014 10:26

İsrail’de “Muhteşem Yüzyıl” dizisinin yayınlanmasına ara veren Channel 9 TV kanalı izleyiciler tarafından telefon yağmuruna tutuldu.

Rusça yayın yapan Channel 9 kanalı, bir yıldır diziyi Rusça dublaj ve İbranice alt yazıyla yayınlıyordu. Ancak teknik bir sorun yüzünden Muhteşem Yüzyıl’ın yayınına şubat ayına kadar ara verildi.

Dizi, sadece Channel 9’un hitap ettiği, Rusya’dan göçen İsrailliler arasında değil, İbranice konuşan İsrailliler arasında da ilgi görüyor. Hatta Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz ve milletvekili Meir Şitrit gibi isimlerin bile diziyi hiç kaçırmadıkları söyleniyor.

Söz konusu televizyon kanalının CEO’su Victoria Gordin, teknik nedenlerden ötürü diziye ara vermek durumunda kaldıklarını belirterek şöyle konuştu:

“Bu arada başka bir diziyi yayına koyduk, Muhteşem Yüzyıl ise şubat ayında ekranlara geri dönecek. Ancak izleyiciler bizi delirtiyor. Bize, Komünikasyon Bakanlığı, Kablo ve Uydu Yayını Konseyi’ne yüzlerce telefon geliyor. Sekreterim bütün gün telefonlara yanıt vermek zorunda kalıyor. Dün, birileri İsrail Havalimanları Dairesi’nin CEO’su adına arayarak diziyi sordu. Tam bir çılgınlık.”

 

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