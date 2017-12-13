İsrail'de muhalefet harekete geçiyor, 'soykırım' tasarısı Meclis'e geliyor!

Türkiye’nin ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararına ve İsrail’e yönelik sert eleştirilerine tepki gösteren, İsrail’deki muhalefet, harekete geçiyor. Yesh Atid lideri, eski Maliye Bakanı Yair Lapid'in Türkiye’ye karşı adımlar atılmasını talep ettiğini, İsrail parlamentosuna (Knesset) “Ermeni soykırımını tanıyan” bir tasarı sunacaklarını belirtti.



Times of İsrael’in haberine göre, Yair Lapid, ikili siyasi ilişkileri onarmak amacıyla İsrail’in geçen yıl Türkiye ile yaptığı “uzlaşı” anlaşmasının “diplomatik hata” olduğunu öne sürdü. Lapid, “Tehdit edilmeyeceğiz. Ne Türkler, ne Filistinliler ne de Arap dünyasınca. Eğer birileri Başkan Trump’ın açıklamasını beğenmiyorsa bu onların sorunudur” ifadesini kullandı.

Lapid, partisinin Knesset’e “Ermeni soykırımı”nın tanınması amacıyla bir tasarı sunacağını belirtti. Lapid, konuşması sırasında da İsrail’den Türkiye’ye gaz boruhattı döşenmesi fikrinin “gömülmesi” gerektiğini de savundu.



Bu çıkışı aktaran The Times of Israil ise, “Ermeni soykırımı tasarısına” ilgili “İsrail’in Türkiye’yi öfkelendirme kaygısı ile geleneksel olarak böyle bir adım atmaktan kaçındığını” anımsattı.