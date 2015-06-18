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Deutsche Welle

İsrail’de kiliseye kundaklama şüphesi

İsrail’de bir Katolik kilisesinin yer aldığı kompleks yangında ağır hasar gördü. Polis, radikallerin saldırısından şüpheleniyor.

18 Haziran 2015 20:31


İsrail'de Hz. İsa'nın mucizelerinden birini gerçekleştirdiğine inanılan bir yerde inşa edilen Katolik kilise kompleksi, çıkan yangında ağır hasar gördü. İsrail polisi, yangının radikal Yahudilerin kundaklaması sonucu meydana gelmiş olabileceğini bildirdi.

Polis açıklamasında kiliseye ait bir duvarda, yangının meydana geldiği gece İbranice yazılmış bir duvar yazısı bulunduğu bildirildi. Kırmızı renkle yazılmış duvar yazılarında,”Putlar yıkılacak” ifadeleri yer alıyor.

Polis sözcüsü Micky Rosenfeld, “Bunun bir tesadüf olmadığı yönünde güçlü bir olasılık söz konusu” dedi. Olayla ilgisi olduğundan şüphelenilen 16 Yahudi yerleşimci kısa süreli gözaltına alındı. İfade sonrası gençlerin serbest bırakıldığı bildirildi. Soruşturma devam ediyor.

Aynı kilise geçen yıl da Yahudi gençlerin saldırısına uğramıştı. Kilisedekilere taşlarla saldıran gençler bir haçı kırmıştı.

Kilisenin Alman rahibi Matthias Karl, kompleks içindeki küçük bir dükkan, hacılar için bir ofis odası ve bir toplantı odasının tamamen hasar gördüğünü ancak ibadet yerinin iyi durumda olduğunu kaydetti.

5’inci yüzyıla ait bir Bizans kilisesinin kalıntıları üzerine inşa edilen kilise İsrail'in kuzeyindeki Tabgha bölgesinde yer alıyor. Bölgeye her yıl farklı inançlardan binlerce ziyaretçi geliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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KatolikYahudilerinMicky RosenfeldYahudiAlmanMatthias KarlBizansTabghaDeutsche Welle Türkçe AP/AFP BS/BK

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