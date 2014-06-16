İsrail'de kayıp yerleşimci gerilimi

İsrail yönetimi, 3 Yahudi yerleşimci gencin Batı Şeria'daki Gush Etzion yerleşim biriminden Filistinliler tarafından kaçırıldığını savunuyor. Başbakan Benyamin Netanyahu, olaydan Hamas'ı sorumlu tuttu.
İsrail askerleri tarafından 3 genci arama çalışmaları kapsamında yürütülen operasyonlarda Filistin Meclis Başkanı Aziz Duveyk gözaltına alındı. İsrail Ordu sözcüsü, Batı Şeria'da Hamas mensubu Duveyk'in yanı sıra 40 şüphelinin daha yakalandığını açıkladı.
İsrail güvenlik güçleri günlerdir sürdürdüğü operasyonlar sırasında El Halil ve çevresindeki birçok yerleşim yerini kuşatmış, 150'den fazla Filistinliyi göz altına almıştı.
Öte yandan 3 İsrailli gencin kaçırılmasını kınayan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, "çok sayıda bulgunun, olaya Hamas'ın karıştığını ortaya koyduğunu" söyledi. "Hamas, masum sivilleri hedef almasıyla tanınan bir terör örgütüdür" diyen Kerry, detayların araştırıldığını kaydetti.