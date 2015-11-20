İsrail'de kanlı gün: 5 ölü



Tel Aviv'de 36 yaşındaki bir Filistinli bir iş merkezine girerek iki İsrailliyi bıçaklayarak öldürdü. Panorama Evi adlı iş ve alışveriş merkezinin ikinci katında meydana gelen olayda saldırgan kaçış sırasında da bir kişiyi yaraladı. Şahıs daha sonra polis tarafından yaralı olarak gözaltına alındı.

Saldırının binada sinagog olarak kullanılan odanın yakınında dua eden Yahudileri hedef aldığı belirtiliyor. Görgü tanıkları saldırganın odanın içine girmek istediğini ancak buna engel olunduğunu söyledi.

Yaklaşık iki saat sonra Batı Şeria‘da bir Filistinli, otomobil içinden önce çevredekilere ateş açtı ve daha sonra araçla bir grubun arasına daldı. Otomobiliyle sonra ikinci bir grubun daha arasına dalan saldırgan İsrail ordusu tarafından ateş açılarak durduruldu. Olayda bir İsrailli, bir Amerikan ve bir Filistinli hayatını kaybetti. Ölenler arasında saldırganın da olup olmadığı bilinmiyor.

İsrail'de ekim ayı başında başlayan şiddet dalgasında şimdiye kadar 16 İsrail, bir ABD, bir Eritre vatandaşı ve 90'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti.