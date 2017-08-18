İsrail'de kaçak yerleşimlere izin veren yasaya mahkeme engeli

Filistinli 17 belediye meclisi kurulu ile Filistin ve İsrailli insan hakları örgütlerinin yaptığı ortak başvuruyu değerlendiren İsrail Yüksek Mahkemesi, Filistin topraklarında yasadışı inşa edilen yerleşim yerlerini yasallaştıran yasayı durdurdu. İsrail Parlamentosu, İsrail işgali altındaki Batı Şeria topraklarında inşa edilmiş binlerce Yahudi yerleşimci konutunun yasallaştırılmasını öngören kanun teklifini 6 Şubat'ta onaylamıştı.

Başsavcı Avichai Mandelblit, daha önce İsrail hükümetini, yasanın Anayasa ayrıkırı olduğu yönünde uyarmış ve yasayı Yüksek Mahkeme'de savunmayacağını açıklamıştı.

Yargıç Neal Hendel, İsrail Parlamentosu'ndan 10 Eylül tarihine dek savunma talep etti. Başsavcı Mandelblit'in de 16 Ekim'e dek buna bir yanıt vereceğini bildirdi.

Aşırı sağcılardan karara eleştiri

Aşırı sağcı İsrailli milletvekilleri Yüksek Mahkeme'nin kararını eleştirdi. Aşırı sağcı Yahudi Evi Partisi'nden Besalel Smotrisch kararı "yargıcın yasamaya tehlikeli müdahalesi" olarak nitelendirdi. Smotrisch "Yargı sürekli hükümet otoritesinin aldığı kararların üzerinde tepinip duruyor, bunun artık bir son bulması lazım" diye konuştu.

Geriye işletilen yasa, Batı Şeria'daki Filistinlilere ait özel arazide inşa edilen İsrail hükümetinin şimdiye dek bizzat yasadışı ilan ettiği 4 bin dolayındaki konutun yasallaştırılmasını öngörüyordu.

İsrail Parlamentosu'nun Filistin topraklarında kaçak inşa edilen yerleşimleri yasallaştıran yasayı onaylaması uluslararası alanda büyük tepki çekmişti. Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov, İsrail Parlamentosu'nun yasakoyucu olarak ilk kez "işgal altındaki Filistin toprakları" konusunda karar verdiğini belirterek, yasa ile "çok geniş bir kırmızı çizginin" aşıldığını açıklamıştı.

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AFP, BD/BS