Israil’de hatalı otomatik çeviri yüzünden bir Filistinli tutuklandı

Hilal Sarı / İstanbul, 22 Ekim (DHA) – İsrail polisi geçtiğimiz hafta Facebook paylaşımında Arapça ‘günaydın’ diyen fakat paylaşımı İbraniceye otomatik olarak ‘Onlara saldırın’ diye çevrilen bir Filistinliyi tutukladı.

Batı Şeria’da bir şantiyede çalışan Filistinliyi tutuklamadan önce hiçbir Arapça konuşan polise danışılmadığı belirtiliyor.

Facebook’un otomatik çeviri hizmeti kendi tescilli algoritmalarını kullanıyor ve Arapça’daki ‘günaydın’ ifadesini İbraniceye ‘onlara saldırın’, İngilizceye ise ‘onların canını yakın’ olarak çeviriyor.

Konuya ilişkin paylaşım Facebook’tan silindi.

Geçtiğimiz yıl da Rusya Federasyonu Google’ın çeviri hizmetleri tarafından ‘Mordor’ olarak çevrilmiş, ‘Ruslar’ ise ‘işgalciler’ olarak çevrilmiş ve teknoloji devine hukuki sıkıntı yaratmıştı. Mordor JRR Tolkien’in ünlü kurgu romanı Yüzüklerin Efendisi’nde karanlık güçlerin egemen olduğu kurmaca bir coğrafyanın adı.

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