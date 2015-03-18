İsrail'de gözler yeni kurulacak hükümette



İsrail'de salı günü yapılan erken genel seçimin galibi Başbakan Benyamin Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisi oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre Likud, 120 üyelik mecliste 30 sandalye elde etti. Seçimden önce Likud'un en büyük rakibi olarak görülen merkez-sol ittifak Siyonist Cephe de kesin olmayan sonuçlara göre 24 sandalye aldı. İsrailli Arapların oluşturduğu ittifak ise seçimlerden üçüncü parti olarak çıkmayı başardı. Bu tablo karşısında seçimlerden önce muhafazakar oyları toplamak için sert söylemleriyle dikkat çeken Benyamin Netanyahu'nun başbakanlık görevini sürdürmesi bekleniyor. Uluslararası toplumun beklentisi ise yeni hükümetin İsrail - Filistin anlaşmazlığını çözecek adımlar atılması...

Başbakan Benyamin Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi'nin aldığı oy, tek başına hükümet kurmaya yetmiyor. İsrail en az bir sonraki seçimlere kadar yine koalisyonla yönetilecek. Ancak Netanyahu'nun hükümeti hangi siyasi partilerle kuracağı henüz netleşmedi. İsrail basınına göre, Netanyahu kısa süre içinde koalisyon kurup yeni bakanlar kurulunu açıklamayı planlıyor.

Seçimden ikinci parti olarak çıkan merkez - sol ittifakın lideri İzak Herzog, Netanyahu'yu telefonda kutlarken koalisyona yanaşmadığı mesajını verdi. 'Ynet' adlı internet haber sitesine konuşan Herzog, Likud'un “her alanda alternatifi olarak kalmaya devam edeceklerini” dile getirdi.

Ancak İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, bu ihtimali seçimden önce “Benim gönlümde yatan büyük koalisyon” diyerek gündeme taşımıştı.

Kiminle koalisyon kuracak?

Filistin'e yönelik sert tutumuyla bilinen Likud'un muhafazakar partilerle koalisyona gitme ihtimali yüksek. Aynı ihtimal küçük de olsa merkez-sol ittifakı için de geçerli. Seçimleri üçüncü olarak tamamlayan Arap ittifakı ile koalisyon ise pek mümkün görünmüyor. Bunun başlıca nedeni ise Likud'un izlediği Filistin politikası.

Özellikle Başbakan Netanyahu'nun seçimden bir gün önce "Ben başbakan olduğum sürece Filistin devleti kurulamaz" şeklindeki açıklaması Araplarda hayal kırıklığı yarattı.

Nitekim Filistinlilerin başmüzakerecisi Saib Erekat, seçim sonuçlarının açıklamasından sonra Filistin Radyosu'na verdiği demeçte, Netanyahu başkanlığında kurulacak yeni hükümetle müzakereleri sürdürme şansı görmediğini belirtti.

Başbakan Netanyahu liderliğindeki Likud'un izlediği politika sadece Filistinlilerin ya da Arapların tepkisini çekmiyor. Uluslararası toplumdan da tepkiler var.

Beck'ten İsrail'e uyarı

Alman - İsrail Parlamenter Grubu Başkanı Volker Beck, Netanyahu'nun seçimden önceki sert söylemlerinden uzaklaşması gerektiğini belirterek "Umarım, Netanyahu seçimden önce söylediklerinde ciddi değildi ve bu söylemlerini kurulacak hükümete taşımaz. Aksi halde zor bir süreç olur. Gelecekte izleyeceği siyaset konusunda yakın müttifkleri olan Almanya ve ABD'yi biraz da olsun dinlemesi gerekir. Herkes, geçmiş dönemdeki söylemlerden dolayı endişeli“ diye konuşuyor.

Yeşiller Partisi milletvekili Volker Beck, İsrail'de huzur ortamının sağlanması ve bölgede kalıcı barışın tesisi için yeni kurulacak hükümete büyük işler düştüğünü vurguladı. Özellikle Filistin'in tanınması ve iki devletli çözümü sağlayacak yolların benimsenmesi gerektiğine işaret eden Beck, "İsrail'de kalıcı barışın sağlanmasını Filistin devletini mümkün kılacak barış müzakerelerine bağlıyorum" dedi. Ancak barış müzakereleri sırasında İsrail'in güvenlik konusunda somut garanti talebi olacağını da vurgulayan Beck, "Bölgedeki ortam gözönünde tutulduğunda anlaşılır bir durum“ diye konuştu.