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Dünya

İsrail'de gözaltına alınan Türkler serbest bırakıldı

Serbest bırakılan 6 kişi, pazar günü mahkeme önüne çıkarılacak

20 Ocak 2018 15:53

Kudüs’te cuma namazı çıkışı gözaltına alınan, aralarında MÜSİAD yöneticilerinin de bulunduğu 6 kişi serbest bırakıldı. Gece geç saatlerde salıverilen gruptakilerin yarın İsrail'de mahkemeye çıkarılacakları ifade edildi.

Kayseri'den 18 Ocak'ta Kudüs'e giden MÜSİAD Kayseri Şubesi ekibi rehberleri Süleyman Borazan öncülüğünde, MÜSİAD Kayseri yazılı bir döviz ve Türk Bayrağıyla Mescid-i Aksa önünde cuma namazını kıldıktan sonra fotoğraf çektirdi.

İsrail polisi kalabalık Kayseri grubundan MÜSİAD Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu, Kayseri Ticaret Odası Başkan Vekili ve aynı zamanda MÜSİAD 4'üncü dönem eski başkanı Celal Hasnalçacı, Kayseri İmam Hatipliler Derneği (KİMDER) Başkanı Ahmet Yurtlu ile iş insanları; Fatih Çelik, Şaban Andaç ve Necati Ayrancı'yı El Halil Kapısı yakınlarındaki Davit Polis merkezine götürerek gözaltına aldı.

Olayın Kayseri'de duyulmasının ardından TOBB ve MÜSİAD Genel Merkezleri aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binalı Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kayserili Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki konudan haberdar edildi.

Yapılan diplomatik girişimlerin ardından 6 Kayserili işadamı gece yarısı kefaletle salıverildi. 6 Kayserili işadamı, yarın İsrail'de mahkemeye çıkarılacak.

MÜSİAD teşekkür etti

MÜSİAD Kayseri Şubesi tarafından yapılan açıklamada, bu konudaki çabaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere tüm ilgililere teşekkür edildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Kudüs'ün özgürlük meselesinde Türkiye'nin gururlu ve vakur duruşunu sergileyen MÜSİAD heyetine, aileleri ve yakınlarına 'Geçmiş Olsun' dileklerimizi iletiriz. Baskı ve zulüm altındaki Müslümanlar'ın mücadelesine destek olmak; imanımızın gereğidir. İş adamları olarak bugün olduğu gibi bundan sonra da haksızlıklara karşı mücadelemiz devam edecektir."

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