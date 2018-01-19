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İsrail polisinin gözaltına aldığı 6 Türk vatandaşının kimliği belli oldu

6 Türk vatandaşın gözaltına alınma sebebiyle ilgili açıklama yapılmadı

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19 Ocak 2018 21:24

Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldıktan sonra İsrail polisi tarafından gözaltına alınan 6 Türk vatandaşının kimliği belli  oldu. Gözaltına alınanların iki gün önce Filistin'e iş gezisi düzenleyen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜİSAD) Kayseri Şubesi Başkanı Nedim Olgunharputlu, Kayseri Ticaret Odası Başkanvekili Celal Hasnalçacı, Kayseri İmamhatipliler Derneği (KİMDER) Başkanı Ahmet Yurtlu  iş adamları Şaban Andaç, Fatih Çelik ve Necati Arpacı olduğu ortaya çıktı.

İki gün önce Filistin'e iş gezisi düzenleyen MÜSİAD Kayseri Şubesi heyeti bugün Kudüs'e geçerek Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldı.

Namazın ardından Türk Bayrağı açıp, fotoğraf çektiren kafile, İsrail polisi tarafından gözaltına alındı. Gözaltı sebebiyle ilgili açıklama yapılmadı.

Konu ile ilgili hem MÜSİAD, hem de Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) yöneticileri, Dışişleri Bakanlığı nezdinde çalışma başlattı.(DHA)

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