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İsrail'de gözaltına alınan akademisyenin serbest bırakılmasını istediler

Hakan KAYA-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA) - ULUSLARARASI Hukukçular Birliği (UHUB) üyesi bir grup, Kudüs’e giden ve Türkiye’ye dönüş yolunda havalimanında İsrail polisi tarafından gözaltına alınan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim üyesi 

26 Ocak 2018 15:17


Hakan KAYA-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA) - ULUSLARARASI Hukukçular Birliği (UHUB) üyesi bir grup, Kudüs’e giden ve Türkiye’ye dönüş yolunda havalimanında İsrail polisi tarafından gözaltına alınan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr.Cemil Tekeli’nin serbest bırakılması için Levent’teki İsrail Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması yaptı.
 Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB) üyesi grup,  Levent Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan İsrail Başkonsolosluğu binası önünde saat 11.00 sıralarında toplandı.  “Cemil Tekeli Serbest Bırakılsın” yazılı pankart açan grup, İsrail’de gözaltında bulunan ve kendisinden 11 gündür haber alınamayan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr.Cemil Tekeli’nin serbest bırakılmasını istedi.  Cemil Tekeli’ye destek için eşi Meryem Tekeli ile  çocukları Merve ve Muhammet Tekeli de  geldi.

Grup adına açıklama yapan Avukat Yasin Şamlı,  akademisyen Cemil Tekeli’nin hukuksuz şekilde gözaltında tutulduğunu belirterek , bir an önce serbest bırakılmasını istedi.  Şamlı “Kudüs ziyareti programı sonunda İstanbul\'a dönüş öncesi Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı\'nda İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim üyesi Akademisyen Hukukçu Yrd. Doç. Dr.Cemil Tekeli, pasaport işlemleri sırasında önce makinenin kartı okumaması bahanesiyle geciktirilmiştir. Yanında bulunan eşinin ve kızının gecikmenin sorması üzerine, sorunun derhal çözüleceği ve bir sonraki uçak ile Türkiye\'ye gönderileceği bildirilmiştir. Bu yalan ve kurgusal beyanlarla ailesinden ve gruptan koparıldıktan sonra hukuka aykırı şekilde gözaltına alınmıştır. Durum Kudüs Başkonsolosluğu, Tel Aviv Büyükelçiliği ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı\'na bildirilmiştir. Büyükelçiliğimizin verdiği bilgiye göre gece boyu süren girişimlere rağmen Cemil Tekeli\'ye ulaşmaları engellenmiş yüz yüze görüşme talepleri red edilmiştir. Verilen tek bilgi \'terör eylemi hazırlığı\' gerekçesiyle gözaltına alındığıdır. Bu gözaltı dayanaktan yoksun ve tamamen keyfidir.Bu muamelenin tamamen Türkiye vatandaşlarına yönelik olarak her geçen gün daha da ağırlaşarak devam ettiğini gözlemliyoruz. Hukuka aykırı ve gayrı insani tutumları nedeniyle İsrail\'i kınıyoruz\" dedi.

Grup açıklamanın ardından olaysız şekilde dağıldı.


(FOTOĞRAFLI)

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