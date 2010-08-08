-İSRAİL'DE GENERALLERE SORUŞTURMA KUDÜS (A.A) - 08.08.2010 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Genelkurmay Başkanlığı için adı geçen generaller arasındaki anlaşmazlığın basına sızmasıyla ilgili soruşturma başlatılmasını istedi. İsrail'de generallerin terfi için açıkça kampanya yapması alışagelmiş bir durum olmasına rağmen, Genelkurmay Başkanlığına adı geçen bir generalin, rakiplerini karalamak için bir halkla ilişkiler şirketiyle anlaştığı iddialarıyla ilgili haberlerle bu çekişmenin uygunsuz bir hal aldığı yorumları yapılıyor. Bu duruma, ordunun üst kademelerindeki bağlılığa tehdit olarak bakılıyor. Bu arada İsrail'de yayımlanan Yedioth Ahronoth gazetesi olayla ilgili olarak "büyük utanç" yorumunu yaptı. İsrail'de Savunma Bakanı Ehud Barak'ın, görev süresi şubat ayında sona erecek Genelkurmay Başkanı Gabi Aşkinazi'nin yerine isim belirleme çalışmalarına başlamasıyla İsrail Savunma Güçlerinin üst kademelerinde rekabet arttı. Bu görev için özellikle, 2008 sonundaki başlayan Gazze savaşının komutanı Yoav Galant ile 2006'da Hizbullah'la savaşta Kara Kuvvetleri Komutanı olan Binyamin Gantz'ın adı geçiyor. İsrail'in Kanal İki televizyonu, Galant'ın, Gantz'ı kötüleme kampanyası için bir halkla ilişkiler şirketiyle anlaştığını duyurmuştu. Galant, iddiayı yalanlamıştı.