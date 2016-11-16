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Yaşam

İsrail'de ezan yasağı yasa tasarısı ertelendi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün yaptığı açıklamada, "gürültü yaparak insanları rahatsız ettiği" iddiasıyla ezanın yasaklanmasını öngören yasayı desteklediğini belirtmişti

16 Kasım 2016 16:12

İsrail'de "gürültü kirliliğine neden olduğu" iddiasıyla camilerden hoparlörlerle ezan okunmasının yasaklanmasını öngören yasa tasarısının İsrail Parlamentosu (Knesset) genel kurulunda oylamaya sunulması ertelendi.

İsrail'in kanal 10 televizyonunun haberine göre, Knesset'teki dindar Yahudi partilerinden Yahudot HaTora'nın (Birleşik Tevrat) ezanın hoparlörlerden okunmasının yasaklanmasına itiraz etmesi üzerine bugün genel kurulda yapılması beklenen oylama ertelendi.

Yahudot HaTora'ya bağlı Sağlık Bakanı Yakup Litzman, ezanın hoparlörlerden yasaklanmasının, Yahudi ritüellerine de dokunacağını savunarak yasa tasarısına karşı çıktıklarını belirtti.

Liderliğini Yakup Litzman'ın yaptığı Yahudot HaTora'nın ezanın hoparlörlerden yasaklanmasını öngören yasa tasarısının itirazına dindar Yahudi Şas Partisi, Yahudi Kulanu Partisi ve Birleşik Arap Listesi de destek verdi.

Yasa tasarısının ertelenmesiyle beraber Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yasa tasarısının yeniden genel kurulda görüşülmesi için bir tarih belirlemesi gerekiyor. Kamuoyunda "ezan yasağı" olarak bilinen yasa tasarısını görüşen İsrail meclisindeki yasama komisyonu, pazar akşamı tasarıyı onaylayarak meclise sevk etmişti.

"Gürültü kirliliğine neden olduğu" iddiasıyla camilerden hoparlör kullanılarak ezan okunmasını yasaklayacak tasarının yürürlüğe girmesi için İsrail meclisi Knesset'te üç farklı oturumda görüşülerek oylanması gerekiyor. Filistinlilerin ve İslam aleminin büyük tepkisini çeken tasarı daha önce de birçok kez gündeme gelmiş ancak kanunlaşmamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da dün yaptığı yazılı açıklamada, "gürültü yaparak insanları rahatsız ettiği" iddiasıyla ezanın yasaklanmasını öngören yasayı desteklediğini belirtmişti.

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