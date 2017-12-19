İsrail'de drone ile 2,200 yıllık tapınak kalıntıları keşfedildi

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Aralık (DHA) - İsrail\'in askeri bölgelerinden birinde arkeologlar bir drone yardımıyla eski bir tapınağın kalıntılarını keşfetti.

İsrail\'in Tel Lachish isimli askeri bölgesinde bir drone, keşif amaçlı araştırmasında 2,200 yıllık bir tapınak veya saraya ait olduğu düşünülen kalıntılara rastladı. Keşfin gerçekleşmesinin ardından bölgeye giden arkeologlar, buluntuların bir Edom krallığına ait olabileceğini düşünüyor.

Ülke genelinde sık rastlanmayan bir arkeolojik yapının kalıntılarının yaklaşık iki bin yıl önce yaşamış olan bir uygarlığa ait olduğunu söyleyen Hebrew Üniversitesi Profesörü Oren Gutfeld, \"Drone teknolojisinin kazı incelemelerimiz için çok yararlı olabileceğini düşünmüştük ve askeri bölgedeki son keşif, bu uygulamanın oldukça işe yarar olduğunu gösterdi\" dedi.

İsrail halkı gibi yıllar boyunca bölgenin çeşitli bölgelerinde yaşamış olan Edom krallığı, milattan önce altıncı yüzyılda Babilonlar tarafından devrilmişti. Pers krallığı döneminde Yahudiye bölgesine yerleşen Edomlar, Büyük İskender\'in keşfiyle başlayan Helenistik dönemde isimlerini kazanmış fakat yıllar geçtikçe bölgede asimile olarak Yahudi olarak bilinmeye başladı.

Arkeologlar buluntuların arasında bulunan iki adak taşının üzerindeki boğa sembollerinin \"Edomlar tarafından tapılan bir tanrı\" olabileceğini söyleyen arkeologlara göre, \"Bu tapınak kalıntılarının Edom dönemine ait olması, buluntuların ülkede bir elin parmakları kadar nadir bulunan Edom dönemi yapıtları listesine ekliyor.\" (Fotoğraflı)