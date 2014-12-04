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Dünya
Deutsche Welle

İsrail’de çevre felaketi

İsrail’de bir boru hattındaki sızıntı, çevreye büyük zarar verdi. Binlerce kübik metrelik sızıntı, İsrail’in en büyük çevre felaketlerinden bir olarak adlandırıldı.

04 Aralık 2014 18:03


İsrail’in güneyinden geçen bir boru hattındaki çatlaktan sızan büyük oranda petrol, Ürdün sınırındaki Arava çölüne aktı. Sızıntı, ülke tarihinin en büyük çevre felaketine neden oldu.

İsrail Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, olayın Kızıl Deniz’in 20 kilometre kuzeyinde meydana geldiği bildirildi.

Polis, sızan petrolün yaydığı gazı soluyan üç kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Yapılan ilk incelemeler sonrası çatlağın, onarım çalışmaları sırasında meydana geldiği tespit edildi.

‘Onarım yıllar sürecek'

Çatlağın meydana geldiği Evrona çölü doğal alanı, geyik türlerinin ve palmiye ağaçlarının yoğun olduğu bir bölge.

İsrail Çevre Bakanlığı yetkilisi Guy Samet, “Ham petrol doğal alan boyunca akarak flora ve faunaya ciddi zarar verdi açıklamasını yaptı.

Samet, “Bölgenin eski haline gelmesi aylar ve belki yıllar alacak… Bu İsrail devletinin en kötü çevre felaketlerinden biri” dedi. Sızan petrolün bir kaç kilometre boyunca aktığı kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AravaBakanlığıKızıl DenizEvronaGuy SametDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/Reuters BS/GA

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