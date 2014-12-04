İsrail’de çevre felaketi



İsrail’in güneyinden geçen bir boru hattındaki çatlaktan sızan büyük oranda petrol, Ürdün sınırındaki Arava çölüne aktı. Sızıntı, ülke tarihinin en büyük çevre felaketine neden oldu.

İsrail Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, olayın Kızıl Deniz’in 20 kilometre kuzeyinde meydana geldiği bildirildi.

Polis, sızan petrolün yaydığı gazı soluyan üç kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Yapılan ilk incelemeler sonrası çatlağın, onarım çalışmaları sırasında meydana geldiği tespit edildi.

‘Onarım yıllar sürecek'

Çatlağın meydana geldiği Evrona çölü doğal alanı, geyik türlerinin ve palmiye ağaçlarının yoğun olduğu bir bölge.

İsrail Çevre Bakanlığı yetkilisi Guy Samet, “Ham petrol doğal alan boyunca akarak flora ve faunaya ciddi zarar verdi açıklamasını yaptı.

Samet, “Bölgenin eski haline gelmesi aylar ve belki yıllar alacak… Bu İsrail devletinin en kötü çevre felaketlerinden biri” dedi. Sızan petrolün bir kaç kilometre boyunca aktığı kaydedildi.