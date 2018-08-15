İsrail'de birinci destinasyon Türkiye

Gökhan ARTAN - İstanbul (DHA) - İSRAİL\'de, Türkiye en fazla uçuşun yapıldığı ülke oldu.

İsrail-Türkiye arasındaki yolcu trafiği bu yılın ilk 7 ayında yüzde 9 artarak bir milyon 142 bine çıkmasıyla 969 bin yolcu trafiğinin gerçekleştiği ABD\'yi de geçti. İsrail\'den en çok uçuş ise Atatürk Havalimanı\'na oldu. Atatürk Havalimanı- Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı arasında 598 bin yolcu seyahat etmesi de rekor rakam oldu.

TRANSİT UÇANLAR DA DAHİL 1 MİLYON 142 YOLCU

Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı\'ndan edilen bilgilere göre, İsrail ile Türkiye arasındaki uçuşlarda 2018 Ocak-Temmuz döneminde yeni bir yolcu rekoru kırıldı. Türkiye\'deki havalimanlarından transit geçişler de dahil yolcu sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak bir milyon 142 bine yükseldi.

ATATÜRK HAVALİMANI BİRİNCİ SIRADA

Türkiye\'ye Tel Aviv\'den her gün İstanbul\'un yanı sıra Antalya\'da dahil 20 uçak seferi yapılıyor.

İsrail pazarında Türk havalimanları ile Türk hava yolu şirketleri hatırı sayılır yolcu sayısına ulaştı. Tel Aviv Ben Gurion ile yolcu trafikleri sıralamasında İstanbul Atatürk Havalimanı yüzde 18 artışla 598 bin 481 yolcu ile birinci, yüzde 2.34 artışla Antalya Havalimanı 249 bin 312 yolcu ile 16\'ncı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ise 247 bin 624 yolcu ile 17\'nci oldu. Türk Hava Yolları, 598 bin 338 yolcu taşımasıyla birinci, Pegasus Havayolları ise 305 bin 250 yolcu ile 8\'inci oldu.

KARGO TAŞIMACIĞILINDA TÜRKİYE İLK ÜÇTE

İsrail-Türkiye arasındaki kargo taşımacılığı da ön sıralarda yer alıyor. Ocak-Temmuz döneminde Türkiye\'den 5 bin 119 ton, 7 bin 281 ton da İsrail\'den kargo olmak üzere toplam 12 bin 400 ton kargo taşındı. Türkiye\'ye giren İsrailli turist sayısı bu yılın 6 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 25.15 artarak 171 bine 679\'a yükseldi. Gelişlerin bu hızla devam etmesi halinde yıl sonu Türkiye\'ye giriş yapan İsrailli turist sayısında rekor kırılması bekleniyor.

İSRAİL\'E KARŞILIKLI YOLCU TRAFİĞİNDE İLK 12 ÜLKE (OCAK -TEMMUZ DÖNEMİ)

1.Türkiye: 1 milyon 142 bin 191

2.Amerika Birleşik Devletleri: 969 bin 325

3.Almanya: 815 bin 751

4.İtalya: 780 bin 452

5.Fransa: 779 bin 139

6.Rusya Federasyonu: 706 bin 89

7.Birleşik Krallık: 697 bin 887

8.Yunanistan: 654 bin 123

9.İspanya: 535 bin 73

10.Ukrayna:509 bin 770

11.Polonya:461 bin394

12.Romanya:435 bin 661

İSRAİL\'DE YABANCI HAVAYOLLARI (OCAK -TEMMUZ DÖNEMİ)

1.Türk Hava Yolları:598 bin 338

2.WIZZ Air:592 bin 125

3.EASYJET:567 bin 505

4.Aeroflot Russian Airlines:423 bin 820

5.Ukraine International Air:377 bin 701

6.Lufthansa:347 bin 957

7.United Airlines:346 bin 468

8.Pegasus: 305 bin 250

HAVALİMANI TRAFİKLERİNDE SIRALAMA

1.İstanbul Atatürk Havalimanı:598 bin 481

2.Paris Charles De Gaulle:489 bin 825

3.Roma Fiumicino:448 bin 327

4.Moskova 423 bin 994

5.Londra Heathrow:379 bin 813

6.New York Newark:375 bin 707

7.New York JFK:358 bin 992

16.Antalya:249 bin 312

