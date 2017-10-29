İsrail’de bir bar adet dönemindeki kadınlara indirim yapıyor

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Ekim (DHA) – İsrail’de kadınlara desteğini göstermek isteyen bir bar, adet dönemindeki kadınların içkilerine yüzde 25 indirim yapıyor.

Anna Loulou barın işletmecileri adet dönemindeki kadınların bir ‘iyilik’ hakettiğini ve içkilerin indirimli olduğu saatleri ifade eden ‘happy hour’un (mutlu saat) yeni versiyonu ‘bloody hour’ (kanlı saat) saatleri içerisinde içkilerini yüzde 25 indirimli alabileceklerini söyledi. Adet dönemi konusunun erkekler de dahil daha açık bir şekilde tartışılmasını uman işletme indirimin güvene dayalı bir şekilde yapılacağını aktardı.

İsrail gazetesi Haaretz’e konuşan bar sahibi Moran Barir “Bu fikir tamamen kadınlara ‘seni anlıyoruz. Özel bir durumun olduğunun farkındayız ve sana bir iyilik yapmak istiyoruz’ diyerek onlara ilgiyle yaklaşmak istememizden çıktı” dedi. Tel Aviv’in Jaffa bölgesindeki barda indirim her Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cumartesi günleri geçerli.