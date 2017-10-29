T24 LogoT24 Logo
Dünya

İsrail’de bir bar adet dönemindeki kadınlara indirim yapıyor

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Ekim (DHA) – İsrail’de kadınlara desteğini göstermek isteyen bir bar, adet dönemindeki kadınların içkilerine yüzde 25 indirim yapıyor

29 Ekim 2017 14:58

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Ekim (DHA) – İsrail’de kadınlara desteğini göstermek isteyen bir bar, adet dönemindeki kadınların içkilerine yüzde 25 indirim yapıyor.
Anna Loulou barın işletmecileri adet dönemindeki kadınların bir ‘iyilik’ hakettiğini ve içkilerin indirimli olduğu saatleri ifade eden ‘happy hour’un (mutlu saat) yeni versiyonu ‘bloody hour’ (kanlı saat) saatleri içerisinde içkilerini yüzde 25 indirimli alabileceklerini söyledi. Adet dönemi konusunun erkekler de dahil daha açık bir şekilde tartışılmasını uman işletme indirimin güvene dayalı bir şekilde yapılacağını aktardı.
İsrail gazetesi Haaretz’e konuşan bar sahibi Moran Barir “Bu fikir tamamen kadınlara ‘seni anlıyoruz. Özel bir durumun olduğunun farkındayız ve sana bir iyilik yapmak istiyoruz’ diyerek onlara ilgiyle yaklaşmak istememizden çıktı” dedi. Tel Aviv’in Jaffa bölgesindeki barda indirim her Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cumartesi günleri geçerli.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıEkim DHAAnna LoulouAdetHaaretzeMoran BarirTel Avivin JaffaPazartesi SalıCumartesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24