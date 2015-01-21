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Dünya
Deutsche Welle

İsrail'de bıçaklı saldırı

İsrail'in Tel Aviv kentinde bir Filistinli, bir yolcu otobüsündeki 9 İsrailli'yi bıçaklayarak yaraladı.

21 Ocak 2015 12:57

İsrail polis sözcüsü Micky Rosenfeld, terör saldırısı ihtimali üzerinde durulduğunu, 5 yaralının sağlık durumunun ciddi olduğunu açıkladı.

Radikal İslamcı Hamas'tan İzzet El Rişek saldırıyı "kahramanca" ifadesiyle övdü. Hamas sözcüsü, saldırının "işgalin doğal karşılığı olduğunu" açıkladı. Polis, olay yerinden kaçmaya çalışırken bacağından vurularak yakalanan saldırganın sorgulandığını duyurdu.

Polis sözcüsü Rosenfeld, 23 yaşındaki saldırganın Batı Şeria'nın Tulkarim kentinden geldiğini, İsrail'e kaçak olarak girdiğini açıkladı. Tel Aviv'de güvenlik önlemleri ve polis devriyelerinin sayısı artırıldı.

Geçen yıl yaşanan Gazze Savaşı'ndan bu yana İsrail'de birçok saldırı olayı meydana geldi. Kasım ayında Tel Aviv'de bir asker bıçaklanarak öldürülmüş, aralık ayı sonunda Kudüs'te iki polis bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Tel AvivFilistinliMicky RosenfeldHamas RişekRosenfeldBatıTulkarimAvivGazze SavaşıKudüsDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/rtr/NH

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