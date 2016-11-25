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Yaşam

İsrail'de 13 farklı noktada yangın; yüzlerce ev hasar gördü, binlerce kişi tahliye edildi

İsrailli yetkililer çıkan yangınlardan Filistinlileri sorumlu tuttu

25 Kasım 2016 17:10

İsrail'de 2 aylık kuraklığın ardından salı günü Kudüs dahil 13 farklı noktada çıkan yangınlardan dolayı yüzlerce ev hasar gördü, binlerce kişi de tahliye edildi.

İsrail polis şefi bazı yangınlarda 'kundaklama şüphesi' olduğunu söylerken, Başbakan Binyamin Netanyahu da bu tür saldırıları 'terör' olarak nitelendirdi.

Haaretz'in aktardığına göre Netanyahu, "Kundaklama nedeniyle çıkan her bir yangın her halükarda terör eylemidir. Biz de buna öyle yaklaşımda bulunacağız" açıklamasını yaptı.

Sağcı Şas partisinden Eğitim Bakanı Naftali Bennett de çıkan yangınlardan Filistinli Arapları sorumlu tutarken, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Sadece bu ülkeye ait olmayanlar ülkeyi yakma kapasitesine sahiptir" iddiasını dile getirdi.

Sosyal medyada da yangınlar Arapça olarak #Israel_under_fire (İsrailYanıyor) etiketiyle en fazla tweet atılan etiketler arasına girdi.

Şimdiye kadar yangınlarla bağlantılı olarak 4 Filistinli gözaltına alındı.

Filistinliler yarın mahkemeye çıkacak.

Filistin Sivil Savunma İdaresi, İsrail hükümetinin yangınların söndürülmesi için yardım talebinde bulundu.

Filistin yönetimi, İsrail'den yardım talebine olumlu karşılık geldiğini açıkladı.

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