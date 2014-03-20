İsrail, 'zayıflık sergiliyorsunuz' sözleri için ABD'den özür diledi

İsrail Savunma Bakanı Moşe Yalon ABD'li mevkidaşı Chuck Hagel'i arayarak, Washington yönetimini İran'ın nükleer programına karşı zayıf duruş sergilemekle eleştirdiği için özür diledi.

radikal.com.tr'de yer alan habere göre, İsrail Savunma Bakanı Moşe Yalon ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel’i telefonla arayarak, ki müttefik ülke arasındaki ilişkilere zarar getirmek gibi bir amacı olmadığını belirtti.

ABD yönetimi, İsrail Savunma Bakanı Yalon'un ABD Başkanı Barack Obama'yı dünyada "zayıflık sergilemekle" eleştirdiği sözlerine sert tepki göstermişti.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüşerek Yalon'un sözlerine dair kaygılarını aktarmış, Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney de "Bu sözler yapıcı değil. Bakan Yalon'un, yakın ve kalıcı ortaklığımızın boyutunu doğru yansıtmayan sözler sarf etmeye devam etmesi bizim için kesinlikle şaşırtıcı" demişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Jen Psaki de konuyla ilgili soru üzerine, Yalon'un sözlerinin, İsrail hükümetinin görüşünü ve ABD-İsrail ilişkilerini yansıttığını düşünmediğini söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Yalon, İsrail medyasına yansıyan sözlerinde, Ortadoğu 'daki sorunlarla alakalı gelişmeler, Çin'le ilişkiler ve Rusya'nın Kırım'ı kendisine bağlaması gibi konularda olsun, Obama'nın dünyadaki imajının "zayıflık" olduğu görüşünü dile getirmişti. Tel Aviv Üniversitesinde yaptığı konuşmada, Amerikan yönetimini, dünya genelinde zayıflık sergilemekle eleştirerek bu yüzden İsrail'in İran konusunda da ABD'ye güvenemeyeceğini öne süren Yalon, Obama yönetiminin bu zayıflığının, ABD hedeflerine yönelik daha fazla terörizme davet çıkardığını öne sürmüştü.

Daha önce de tepki çekmişti

Yalon'un Ocak ayında da bir İsrail gazetesinde çıkan, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin İsrail-Filistin barışı çabalarını ağır ifadelerle eleştirdiği ve alaya aldığı sözleri, ABD yönetiminden yine sert tepki görmüştü. Yalon'un kapalı bir toplantı sırasında, Kerry için, "Anlaşılmaz bir saplantıyla ve bir Mesih duygusuyla hareket eden Dışişleri Bakanı Kerry, Filistinlilerle ihtilaf konusunda bana bir şey öğretemez. Güvenlik düzenlemelerine dair bize gösterilen Amerikan planının, üzerine yazıldığı kağıt kadar değeri yok. Bizi kurtarabilecek tek şey, Kerry'nin Nobel Ödülü alması ve bizi rahat bırakması" yönünde sözler sarf ettiği yazılmıştı.