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'İsrail, Yunanistan ve Rumları uyardı' iddiası

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- İSRAİL Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun, Doğu Akdeniz'deki doğalgaz aramalarında ortaya çıkabilecek gerginlikler nedeniyle Yunanistan ve Rum Kesimi'ni uyardığı iddia edildi

12 Ekim 2018 18:57

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- İSRAİL Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun, Doğu Akdeniz\'deki doğalgaz aramalarında ortaya çıkabilecek gerginlikler nedeniyle Yunanistan ve Rum Kesimi\'ni uyardığı iddia edildi.
Rum medyasında yer alan haberlere göre Netanyahu, İsrail\'de görüştüğü Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Doğu Akdeniz\'de karşı adımlar atabileceğini söyledi. Netanyahu\'nun, Hristodulidis ile Kocias\'a, \"Doğu Akdeniz’de yaşanması olası tehlikelerle karşı karşıya kalabiliriz\" dediği bildirildi.
\'RUMLAR HADDİNİ AŞMASIN\'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz’de kimsenin‘haddini aşmaması’ gerektiğini söylemişti. Erdoğan bir AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada, \"Savaş gemilerimiz, hava kuvvetlerimiz gerektiğinde her türlü müdahaleyi yapmak için yakından takip ediyorlar. Kıbrıs’ta ve Ege’de haddini aşanları yanlış hesap yapmamaları konusunda buradan ikaz ediyoruz. Türkiye tarihten, anlaşmalardan ve uluslararası hukuktan gelen haklarının sonuna kadar takipçisi olacaktır\" ifadelerini kullanmıştı.

 

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