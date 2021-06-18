İsrail, yine yanıcı balonlara hava saldırısıyla karşılık verdi

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İsrail, 11 günlük çatışmaları bitiren ateşkesten bu yana ikinci defa Gazze Şeridi'ni vurdu.

Perşembe gece geç saatlerde yapılan hava saldırılarının Gazze Şeridi'nden ülkeye üçüncü günde de üst üste yanıcı balonlar gönderince yapıldığı belirtildi. Helyum dolu balonlara kurulan basit bir düzenek, çevredeki tarlaları yakmak için kullanılıyor.

Filistinliler, bu hafta düzenlenen büyük bir milliyetçi yürüyüşün ardından yanıcı balonları göndermeye başlamıştı. Bu yürüyüşe katılan birkaç kişi "Araplara ölüm" diye slogan atmıştı.

İsrail'in perşembe akşamı gerçekleştirdiği saldırıda henüz can kaybı tespit edilmediği belirtildi. İsrail çarşamba akşamı da hava saldırıları yaprak Hamas'a ait yapıları vurduklarını belirtti.

Perşembe akşamı yapılan açıklamada da İsrail uçaklarının Hamas'a ait bir askeri üst ve roket ateşleme alanını hedef aldığı belirtildi.