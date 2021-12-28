İsrail, yine Suriye'nin Lazkiye limanını vurdu

T24 Dış Haberler

İsrail bu ay ikinci defa Suriye'nin Akdeniz'deki Lazkiye limanına hava saldırısı düzenledi.

Suriye devlet haber ajansı SANA, saat sabah 3 sularında İsrail uçaklarının Akdeniz üzerinden gelerek limandaki konteynerleri vurduğunu belirtti.

SANA, saldırıda "ciddi materyal hasar" meydana geldiğini ifade etti.

Canlı yayında limanda yangın çıktığı görülüyordu. Suriye hükümeti, ilerleyen saatlerde yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

SANA, füzelerin bir hastanede ve bazı apartmanlarda da hasara sebep olduğunu belirtti.

Suriye hava savunma sistemlerini hayata geçirdiği belirtilen saldırıyla bağlantılı bir can kaybı tespit edilmedi.

İsrail, 7 Aralık'ta da limanı hedef almıştı.