İsrail yeni operasyona hazırlanıyor



Gazze Şeridi'ndeki karşılıklı saldırılar şiddetini artırıyor. Pazartesi akşam saatlerinde Hamas'ın İsrail'in hava saldırılarına art arda füzelerle karşılık vermesi üzerine, İsrail savaş uçaklarının salı sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nde Hamas kontrolündeki bölgelerde birçok hedefi vurduğu bildiriliyor. Filistin kaynakları saldırılarda en az 10 kişinin öldüğünü açıkladı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun orduyu daha kapsamlı bir kara operasyonu için harekete geçirdiği bildirildi. Netanyahu, salı günü güvenlik konseyi ile yaptığı görüşme öncesi, kara operasyonu başlatılacağını açıkladı. 40 bin yedek askerin operasyon kapsamında hazır hale getirildiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Koalisyon ortağı Evimiz İsrail Partisi görüş ayrılıkları nedeniyle pazartesi günü Likud'dan ayrıldığını açıklamıştı. Partinin bu kararı Netanyahu’nun şimdiye kadar Hamas'a karşı takındığı tavır ve daha önce daha geniş kapsamlı bir operasyon yapılmaması nedeniyle aldığı kaydediliyor.

İlk bilgilere göre şimdiye kadar kara operasyonunda en az 30 Filistinlinin yaralandığı belirtiliyor. Bir ordu sözcüsü Twitter üzerinden operasyonun İsrail'in her gün maruz kaldığı terörü bitirmeyi hedeflediğini yazdı.

İsrail ordusu pazartesi akşamı yedek bin 500 askerini hazır hale getirmişti. ABD Başkanı Obama ise Haaretz gazetesinde yayımlanan mesajında tarafları barışçıl bir çözüm bulmaya çağırdı. Barışın mümkün olduğunu vurgulayan Obama, taraflarda barış istediği olması durumunda, ABD'nin arabulucu rolünü üstlenmeye hazır olduğunu kaydetti.

Hamas'dan ateşkes şartları

Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren Hamas, gazeteciler aracılığıyla salı günü duyurduğu mesajında, ateşkes sağlanması için belli şartlar öne sürdü. Hamas, Gazze Şeridi'ndeki ablukanın kaldırılması ve Mısır sınırındaki geçişin açılması karşılığında füze saldırılarını durdurabileceklerini duyurdu.