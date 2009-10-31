'İsrail yayını tüm balıklar için tehdit'

"Deneme amaçlı türetildi, kontrolden çıktı" iddiası

Nesli tehlikedeki türlerin de aralarında bulunduğu pek çok su kuşuna ev sahipliği yapan Balıkdamı'nda hızla üreyen İsrail yayınlarının bir metre büyüklüğe, 35 kilogram ağırlığa ulaşabildikleri belirtildi.Eskişehir'e 135 kilometre uzaklıkta Sakarya Nehri'nin önüne set çekilmesiyle oluşturulan ve yaklaşık 1470 hektar alana sahip Balıkdamı, 1994 yılında yaban hayatı koruma sahası, 2005'te de yaban hayatı geliştirme sahası ilan edilirken, bir bölümü de 1980 yılında ikinci derecede doğal SİT alanı olarak ayrıldı.Önemli kuş göç yolları üzerinde bulunan Türkiye'de, kuşların İç Anadolu'ya girişteki ilk uğrak yeri olan Balıkdamı, bölgesel kuşların varlığına ek olarak göç dönemlerinde 150 civarında kuş türüne de ev sahipliği yapıyor. Balıkdamı'nda, çeşitli dönemlerde karabataktan saz horozuna, pelikandan kuğuya ve ördekler ile aralarında nesli tehlikede olan türlerin de bulunduğu pek çok su kuşu barınıyor.Su samuru ve porsuk gibi hayvanların da bulunduğu Balıkdamı'nda yakın zamana kadar çok sayıda sazan, yayın, turna, sarıbalık, kızılkanat gibi balık çeşitleri ile tatlı su karidesi gibi birçok su ürünü yetiştiği biliniyor.Yaklaşık 15 yıl önce Balıkdamlı'nda "İsrail yayını" görülmeye başlandığı ve bu sürede Balıkdamı'nda hızla üreyen ve diğer balık türlerini yiyen İsrail yayını, yerli yayınları yok denecek kadar azalttığı belirtildi.Yetkililer, bir üniversite tarafından 15 yıl önce deneme amacıyla Çifteler ilçesinden doğan Sakarya Nehri'nde oluşturulan yapay havuzlarda üremelerine izin verilen İsrail yayınlarının, bazı bilinçsiz kişilerce Balıkdamı'na atılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Lezzetsiz olduğu için talep görmeyen ve ekonomik değeri bulunmayan İsrail yayınları avlanmayınca hızla ürediği ve Balıkdamı'ndaki diğer balık türlerinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmalarına yol açtığı kaydedildi.Uzun süre bölgede balıkçılık yapan Ethem Kızıltoprak, Balıkdamı'nda başta yerli yayın ve sazan olmak üzere yaklaşık 15 çeşit balık yaşadığını belirterek, 15 yıl önce İsrail yayını adlı balığın görülmeye başlanmasıyla diğer türlerin neslinin hızla azalmaya başladığını kaydetti.İsrail yayınından sonra Balıkdamı'nda yaşayan diğer balık türlerinde gözle görülür bir azalma olduğunu ifade eden Kızıltoprak, şöyle konuştu:"İsrail yayını diğer balıkların düşmanı. Balıkdamı'nda yaşayan diğer balık türlerini yiyor. Yerli yayının nesli tükenmek üzere. İsrail yayını başımıza bela oldu. Balıkların yumurtalarını ve küçük balıkları yiyor. Yetkililer buradaki balık türleriyle değil kuş türleriyle ilgileniyorlar."Kızıltoprak, İsrail yayınının tercih edilen bir balık olmadığı için pek tutulmadığını belirterek, şunları söyledi:"Bu balığı en iyi avlama zamanı yumurtlama dönemidir. O zaman da av yasağı var. Böylece balığın sayısı giderek arttı. Balıkdamı'nda şu anda binlerce İsrail yayını var. Biz İsrail yayını ile baş edemezken son zamanlarda İsrail sazanı da türedi. Balıklar çok kılçıklı ve etsiz olduğu için tercih edilmiyor. Böyle giderse sonra İsrail yayınından başka balık kalmayacak. Yetkililerden bir önce çözüm bekliyoruz."Balık avcılığı yapan Faik Demir de avladıkları İsrail yayınının karnından sazan ve yerli yayınlar, hatta yavru ördeklerin bile çıktığını ifade ederek, "Bir metre boyunda 35 kilo ağırlığında İsrail yayını yakalayanlar var. 10 yıl önce tuttuğumuz balıklar yok. Ağlarımıza hep İsrail yayını takılıyor. Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.