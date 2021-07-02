İsrail, yanıcı balon atılmasına karşılık Gazze'yi vurdu

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İsrail, bölgeden yanıcı balon atılınca yine karşılık olarak Filistin'e hava saldırısı düzenledi. İsrail'in Hamas'ı hedef aldığı belirtildi.

Hamas, İsrail'in hava saldırılarının eğitim sahalarını vurduğunu ifade etti. Saldırılarda ölü veya yaralı olduğuna dair bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in açıklamasında, "İsrail bölgesine gönderilen kundaklama balonlarına karşılık olarak savaş jetlerimiz Hamas terör organizasyonuna ait bir silah üretim tesisini vurdu" denildi.

İtfaiye, perşembe günü Gazze sınırında Eşkol bölgesinde yanıcı balonların dört küçük yangına sebep olduğunu belirtti.

İsrail ve Hamas arasındaki kanlı çatışmalar 11 gün sürmüş ve 21 Mayıs'ta imzalanan ateşkesle sona ermişti. Geçen ay atılan yanıcı balonlara karşılık olarak da İsrail bölgeyi savaş jetleriyle vurmuştu.

Henüz hiçbir grup balonları kendilerinin gönderdiğine dair bir açıklama yapmadı.