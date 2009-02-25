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Dünya

İsrail vurdu, Suriye yine füze tesisi yaptı

Suriye, 2007'de nükleer reaktör olduğu gerekçesiyle İsrail tarafından vurulan yerde füze tesisi inşa etti

25 Şubat 2009 02:00

Suriye'nin, 2007'de nükleer reaktör olduğu gerekçesiyle İsrail savaş uçaklarının vurduğu yerde füze tesisi inşa ettiğini bildirdiği belirtildi.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) merkezinin bulunduğu Viyana'daki diplomatlar, Suriye'nin nükleer konulardaki yetkilisi İbrahim Osman'ın UAEK'nın kapalı kapılar ardındaki toplantısında, vurulan yerde füze tesisi inşa ettiklerini söylediğini kaydetti.

Diplomatlar, tesisin bir füze kontrol merkezi ya da fırlatma rampası olarak inşa edildiğinin sanıldığını bildirdi.

ABD, 2007'de İsrail savaş uçaklarının bombaladığı yerin, hemen hemen bitme aşamasına gelen, tamamlandığında plutonyum üretme kapasitesine sahip olacak bir reaktör olduğunu belirtmişti.

Şam yönetimi gizli nükleer faaliyetlerde bulunduğu iddialarını reddediyor.

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