-İSRAİL VOLEYBOL TAKIMINA PROTESTO İSTANBUL (A.A) - 23.07.2010 - Mavi Marmara Platformu, Avrupa Bayanlar Voleybol Ligi Finalleri için Türkiye'ye gelen İsrail Bayan Voleybol Milli Takımını basın açıklamasıyla protesto edecek. Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, İsrail takımının İstanbul aktarmalı olarak gizlice Ankara'ya geldiği ve polis eskortunun yanı sıra MOSSAD ajanları tarafından korunduğu ifade edildi. Açıklamada, takımı protesto için Mavi Marmara Platformu'nun yarın İstanbul'dan konvoyla Ankara'ya yola çıkacağı ve saat 17.00'de İsrail takımının maçı öncesinde geniş katılımlı bir basın açıklaması yapacağı kaydedildi.