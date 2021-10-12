İsrail ve Fransa, Mavi Marmara'yı anlatan dizi hazırlığı yapıyor

İsrail, Babe Films isimli Fransız yapım şirketiyle Mavi Marmara'da yaşanılanları dizi olarak uyarlayacak. Sekiz bölümden oluşacak dizi 2022'de yayınlanacak.

The Jerusalem Post’ta yer alan habere göre, 2010 yılında yaşanan Mavi Marmara olayı, 2022’de yayınlanacak "Ocean Wind" isimli diziyle anlatılacak.

Gazze’ye yardım malzemesi taşıyan Mavi Marmara isimli gemiye 31 Mayıs 2010’da İsrail komandolarının düzenlediği baskında 10 kişi hayatını kaybetmişti. Türkiye-İsrail ilişkilerini uzun bir dönem kopma noktasına getiren Mavi Marmara saldırısında hayatını kaybedenler için İsrail, Türkiye’ye 20 milyon dolar tazminat ödedi.

Baskında gözünden yaralanan İsrail Özel Kuvvetleri’nden (IDF) Dean Miroshkinov “Ocean Wind” adını alacak dizinin yönetmenleri arasında. Hikâyenin aynı zamanda dizide rol de alacak Miroshnikov’un aktarımlarına dayanacağı belirtildi. Dizide İsrailli, Türk ve Fransız oyuncularına yer alacağı da aktarıldı.