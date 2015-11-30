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Dünya

İsrail ve Filistin'in arasına bu kez de Komorlar girdi

İki liderin 5 yıl aradan sonra el sıkışması, Komorlar Başkanı Dhoinine'nin araya girmesi nedeniyle görüntülenemedi

30 Kasım 2015 21:39

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın beş yıl sonra ilk kez el sıkıştığı, ancak bu anın Komorlar lideri Ikililou Dhoinine'nin durduğu yer nedeniyle görüntülenemediği belirtildi.

Radikal'in haberine göre, İsrail ve Filistin arasında gerilim her geçen gün artış gösterirken, Paris'teki İklim Zircesi'nde bir araya gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yla Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas beş yıl sonra ilk kez el sıkıştı. Ne var ki, bu önemli an Afrika ülkesi Komorların Devlet Başkanı Ikililou Dhoinine’nin durduğu yer nedeniyle görüntülenemedi. Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirilen İklim Zirvesi kapsamında Aile Fotoğrafı çekiminde karşılaşan Netanyahu ve Abbas’ın ‘tarihi fotoğrafı’ bu sebeple çekilemedi.  

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