-İsrail ve Filistin'den Ölü Deniz'e ortak destek ÖLÜ DENİZ/ERİHA (A.A) - 07.11.2011 - Batı Şeria'daki yerleşim inşaatlarının sürmesi nedeniyle aralarındaki barış görüşmeleri aylardır tıkalı bulunan İsrail ile Filistin Yönetimi, bu kez de Ölü Deniz (Lut Gölü) için hem kıyasıya bir rekabetin içine girmiş bulunuyor, hem de Ölü Deniz'in "Dünyanın Yedi Harikası"ndan biri olması kampanyasına birlikte destek veriyor. İsrail hükümeti, deniz seviyesinin yaklaşık 400 metre altındaki Ölü Deniz'i, doğal güzelliklerin internet üzerinden belirlendiği "Dünyanın Yedi Harikası" listesine sokmak için yoğun bir kampanya yürütüyor. Merkezi İsviçre'de bulunan New7Wonders Vakfı'nın kampanyası çerçevesinde dünyanın yedi harikası oylamasının nihai günü 11 Kasım. Kampanyada yaklaşık 1 milyar dolayında kişinin oy kullanmasının beklendiği belirtilirken, Ölü Deniz'in seçimi için gereken oyun ise 300-400 milyon arasında değiştiği söyleniyor. -İsrail'de geri sayım başladı- Dünyanın yedi harikasından biri olma yolundaki Lut Gölü için, Tel Aviv'in alışveriş ve iş merkezleriyle ünlü Azrieli Kulesi'nin tepesine yerleştirilen dev bir sayaç, oylamanın son gününe geri sayımı yapıyor. Normalin üzerinde tuz yoğunluğu ile bilinen tarihi göl, suyundaki minerallerin tedavi edici özellikleri sayesinde her yıl dünyanın dört bir köşesinden binlerce turisti kendisine çekiyor. İsrail Turizm Bakanı Stas Misezhnikov, Amazon Nehri, Galapagos Adaları, Maldivler, Büyük Kanyon gibi aday harikaların arasından seçilmesi durumunda, bunun başta Ölü Deniz olmak üzere İsrail'e daha fazla turist çekeceğini belirtti. İsrail hükümeti, Ölü Deniz'in seçimine yönelik kampanyalar için 2,5 milyon doların üzerinde kaynak ayırmıştı. -Filistin de destekliyor- Filistin Yönetimi Turizm Bakanlığı da Ölü Deniz'in "Dünyanın Yedi Harikası" listesine katılmasına destek verdiğini duyurdu. Turizm Bakanı Khloud Daibe, İsrail ve Ürdün hükümetinin büyük destek verdiği kampanyaya katılımlarının, hem Ölü Deniz'in bir bölümü üzerindeki haklarını da ortaya koyacağını, aynı zamanda İsrail'in göl üzerindeki kontrol iddialarını da önleyeceğini ifade etti. -Filistin Yönetimi'nden UNESCO'ya başvuru- Filistin Yönetimi bir taraftan da "Ölü Deniz bir Arap kültür mirasıdır" diyerek, Ölü Deniz de dahil olmak üzere Filistin topraklarındaki 16 ayrı arkeolojik alanın "Dünya Mirası Listesi"ne alınması için, kısa bir süre önce büyük gürültülerle üye olduğu UNESCO'ya başvurdu. Filistin Turizm Bakanlığının, Eski Eserler ve Kültür bölümü yetkilisi Hamdan Taha, UNESCO üyeliğinin ardından, bakanlık tarafından belirlenen alanların Dünya Mirası Listesi'ne eklenmesi için tek tek dosyalar hazırlayacaklarını ve bundan sonraki çalışmalarını daha organize bir şekilde sürdüreceklerini kaydetti. Taha, geçen yıl Beytüllahim'deki "Milad Kilisesi"nin bir kültür mirası olarak ilan edilmesinin reddedilmesinin gerisinde de Filistin Yönetimi'nin örgüte üye olmamasının yattığını dile getirdi. Filistin Yönetimi'nin UNESCO'ya verdiği listede, Eriha'daki Ölü Deniz'in (Lut Gölü) yanı sıra aynı bölgedeki Tal a-Sultan ve Eriha'nın yaklaşık 20 km kadar güneyinde uzanan ve dünyanın en eski manastırının ve aynı zamanda ilk kez bir bedevi çoban tarafından bulunan Ölü Deniz Parşömenleri'nin (Kumran Yazıtları) bulunduğu Kirbet Kumran da yer alıyor. 20. yüzyılın en önemli arkeolojik buluşu olarak kabul edilen, İsa Peygamber'in doğumu da dahil olmak üzere yaklaşık 300 yıllık bir dönemi kapsayan parşömenlerin, bölgedeki Esseniler adlı bir Yahudi toplumu tarafından yazılıp, Kumran'daki mağaralarda gizlendiği biliniyor. Filistin Yönetimi'nin listesinde ayrıca, Beytüllahim yakınlarındaki Rahel'in Türbesi ya da Filistinlilerce Bilal Ben Rabah Camisi olarak adlandırılan cami, her iki taraf arasında polemik konusu olan El Halil'deki Halil İbrahim Camisi ya da Patrikler Mağarası, El Halil'in Eski Kenti gibi alanlar da bulunuyor.