T24 LogoT24 Logo
Dünya

İsrail ve ABD'yi protesto gösterilerinde en az 16 Filistinli yaşamını yitirdi (2)

(Gelişmelerle güncellendi) İstanbul, 14 Mayıs (DHA) - Filistinlilerin, İsrail-Gazze sınırında altı haftadır süren, İsrail ve ABD'yi protesto gösterilerinde en az 16 Filistinli yaşamını yitirdi

14 Mayıs 2018 17:05

(Gelişmelerle güncellendi)
İstanbul, 14 Mayıs (DHA) - Filistinlilerin, İsrail-Gazze sınırında altı haftadır süren, İsrail ve ABD\'yi protesto gösterilerinde en az 16 Filistinli yaşamını yitirdi.
Filistin Kızılay örgütü, İsrail ordusunun, sınırda toplanan binlerce Filistinli\'ye açtığı ateşte 300\'e yakın kişinin de yaralandığını açıkladı.
Filistinliler, Kudüs\'e taşıdığı büyükelçiliğinin bugün açılışını yapmaya hazırlanıan ABD\'yi ve yarın kuruluşunun 70. yıldönümü olan İsrail\'i protesto ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GelişmelerleMayıs DHAFilistinlilerinABDFilistinliFilistin KızılayFilistinliler Kudüs

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24