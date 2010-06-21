'İsrail ve ABD dışındaki ülkelerle samimi ilişkilerden yanayız'

T24- Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad yurt dışında görevli bazı büyükelçilerle yaptığı görüşmede diğer ülkelerle ilişkilere değindi. İran'ın bağımsız ülkelerle ikili ilişkilerini geliştirmeye çalıştığını kaydeden Ahmedinejad, "Siyonist rejim ve ABD dışındaki tüm ülkelerle samimi ilişkilerden yanayız" dedi.



Ahmedinejad, Lübnan halkı ve İsrail işgaline karşı mücadele eden Hizbullah'a olan desteklerini de yineleyerek, Tahran-Beyrut ilişkilerinin daha da geliştirilmesi gerektiğini belirtti. İran'ın uluslararası arenada kültürel bir güç olarak geliştiğini savunan Ahmedinejad, mevcut küresel şartlarda sömürgeci güçlerin yok oluş sürecine girdiğini ileri sürdü. Tahran yönetiminin daha önceki açıklamalarında, "İsrail dışındaki tüm ülkelerle ilişkiden yana olunduğu" belirtilmişti.



İsrail'i hiçbir zaman ve hiçbir koşulda resmen tanımayacağını bildiren İran, ABD ile diplomatik ilişkilerin başlamasının belli şartlara bağlı olduğunu belirtmişti. ABD'nin Tahran Büyükelçiliğindeki 52 görevlinin 4 Kasım 1979-21 Ocak 1981 tarihleri arasında 444 gün rehin tutulması iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesine neden olmuştu.