İsrail vatandaşı: Şili gümrük görevlisi pasaportuma penis çizip "Yaşasın Filistin" yazdı

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İsrail vatandaşı Tal Y’aakobi, Güney Amerika ülkesi Şili'ye girerken bir gümrük görevlisinin pasaportunun vize sayfalarından birine penis çizip "Yaşasın Filistin" yazdığını iddia etti.

Y’aakobi'nin pasaportunda tükenmiş kalemle çizilmiş bir penis ve altında "Viva Palestinia"; yani "Yaşasın Filistin" ifadeleri görülüyor.

25 yaşındaki Y’aakobi, pasaportuna "ilginç" damganın Arjantin'den Şili'ye geçerken çizildiğini ifade etti.

The Independent'a konuşan Y’aakobi, "İlk andan itibaren gişedeki adam bize düşmanca davrandı. Pasaportumu yüzüme fırlattı. Sonra bizi bir buçuk saatliğine gözaltına aldı. Bunu yapmasına hiç gerek yoktu; sadece Yahudi olduğum için yaptı" diye konuştu.

Y’aakobi, pasaportundaki penisi 4 veya 5 gün sonraya kadar görmediğini, dolayısıyla konuyu Şili'de gündeme getiremediğini ifade etti. Y’aakobi, ülkesine döndüğünde yeni pasaport sipariş etmek zorunda kaldığını dile getirdi.