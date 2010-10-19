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Politika

İsrail varsa ben yokum

Erdoğan, Akdeniz Konferansı öncesinde 'Silahlı mücadele ile gurur duyan bir başbakanla görüşmem' dedi.

19 Ekim 2010 03:00

 T24 - Cuma günü Atina'da düzenlenecek iklim değişikliği konulu Akdeniz Konferansı öncesi, Türkiye-İsrail gerginliği bir kez daha hortladı. Yunan televizyonuna konuşan Başbakan Erdoğan, "Eğer İsrail Başbakanı bu etkinliğe katılırsa, ben orada olmayacağım" dedi. Başbakan Erdoğan röportajı, Yunan Skai TV'ye verdi.

Erdoğan İsrailli mevkidaşı için, "Silahlı müdahale ile gurur duyan bir başbakan ile görüşmeye katılmam" dedi.

Erdoğan Atina'ya planlanan ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, "Bu konuda, İsrail Ortadoğu'daki önemli bir dostunu kaybetme noktasına çok yakın. Bu da Türkiye" diye konuştu.

Başbakan, İsrail hükümetinin karakteri olan bu "atılgan" politikalarının bedelini ödemesi gerektiğini de belirtti.

İsrail, Atina'da düzenlenecek konferansa katılacak konuşmacılar ve katılımı onaylanmış ülkeler arasında yer almıyor.


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