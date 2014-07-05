İsrail uçakları Gazze'yi vurdu

İsrail ordusu, İsrail Hava Kuvvetlerinin Gazze’nin güneyindeki 3 noktayı hedef aldığını duyurdu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail topraklarına Gazze’den yapılan füze saldırıları nedeniyle “İsrail Hava Kuvvetleri Gazze’nin güneyindeki 3 noktayı hedef alarak vurdu” denildi.

Açıklamada ayrıca dün geceden beri İsrail’e Hamas tarafından 14 roketin atıldığı iddia edilerek, atılan füzelerden 12'sinin İsrail sınırları içine düştüğü, birinin İsrail’in “Demir Kubbe” hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği, birinin ise Filistin topraklarına düştüğü bilgisine yer verildi.