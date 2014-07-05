Filistinli genç Muhammed Ebu Hudayr yakılarak öldürülmüş

Kudüs'te İsrailli Yahudi yerleşimciler tarafından kaçırıldıktan sonra ölü bulunan 17 yaşındaki Muhammed Hüseyin Ebu Hudayr'ın yakılarak öldürüldüğü belirlendi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İsrail yönetimi tarafından yapılan Hudayr'ın otopsisine katılan Filistin Adli Tıp Kurumu Müdürü Sabir el-Alul, yaptığı açıklamada, "Otopsi sırasında Hudayr'ın soluk borusunda ve akciğerlerdeki sağ ile sol ana bronşlarda is partikülü bulundu. Bu da isi soluduğunu yani yanma sırasında hayatta olduğunu gösterir" dedi.

Alul, "Otopsi sonucuna göre Hudayr canlıyken yakıldı. Ölüm sebebi de yanma. Ayrıca başında darp izleri var. Kesin resmi raporun açıklanması için bedeninin çeşitli yerlerinden sıvı ve örnekler alındı" diye konuştu.

Konuya ilişkin İsrail tarafından ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Kudüs'te 2 Temmuz'da İsrailli Yahudi yerleşimciler tarafından kaçırılan Ebu Hudayr'ın cesedi yanmış olarak bulunmuş, olayın ardından şehir, İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çatışmalara sahne olmuştu.