İsrail uçakları Gazze'yi vurmaya devam etti; insanların yıkılan binaların altında kaldığı açıklandı

T24 Dış Haberler

İsrail ordusu, savaş uçaklarının Gazze'nin merkezindeki hedefleri vurduğunu duyurdu.

İsrail hava kuvvetlerinin vurduğu "hedefler" arasında Gazze şehrinin de olduğu ifade edildi. Associated Press ve yerel medya, bu saldırıda en az 7 Filistinlinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Hamas, yıkılan binaların altında kalan insanları çıkarma çalışmalarının sürdüğünü ve ölü sayısının yüksek ihtimalle yükseleceğini ifade etti.

Bölgede yaşayan Said Alghoul, İsrail'in daha önce hiçbir uyarı yapmaksızın 3 katlı bir evi burduğunu ifade etti. Hamas bu saldırıdan sonra karşılık olarak İsrail'in güneyinin birkaç roket ile vurulduğunu bildirdi.

Öte yandan İsrail Savunma Kuvvetleri(IDF), Gazze'den İsrail'in güneyine "hiç durmadan" roket fırlatıldığını ifade etti. Roketlerden birinin Aşdod kentini vurduğu ifade edildi.

IDF, "Bunu karşılıksız bırakmayacağız" dedi.

Cumartesi gününün ilk saatlerinde İsrail ordusu Gazze'nin merkezinin yakınlarında Hamas'a ait bir "operasyon ofisi vurduğunu" ifade etti.

Al Jazeera'nın aktardığına göre pazartesi gününden bu yana aralarında 36 çocuk da bulunan 137 Filistinli hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler yaklaşık 10 bin Filistinlinin Gazze Şeridi'ndeki evini terk etmek zorunda kaldığını dile getirdi. Yaşananlar sonucu yaklaşık 920 kişi de yaralandı.

Pazartesi gününden bu yana Hamas'ın attığı roketler sonucunda da 9 İsrailli hayatını kaybetti.