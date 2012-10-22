İsrail, Türkiye'yi Suriye konusunu görüşmeye çağırdı

İsrail'den Ankara'ya sürpriz bir öneri geldi. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın siyasi direktörü ve aynı zamanda İsrail'in eski Ankara Büyükelçisi Pinhas Avivi, Türkiye ile Suriye konusunda masaya oturmak istediklerini söyledi.



Suriye'deki gelişmeler İsrail'in yakın takibinde. Suriye'de yaşananlardan endişe duyan İsrail'den sürpriz bir adım geldi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın siyasi direktörü ve aynı zamanda İsrail'in eski Ankara Büyükelçisi Pinhas Avivi, ülkesinin Suriye konusunda Türkiye ile masaya oturmak istediğini açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın çok taraflı küresel ve stratejik işlerden sorumlu siyasi direktörü Pinhas Avivi, Kudüs'te bir grup Türk televizyoncu ile görüştü.

Avivi, Suriye'deki durumun hem İsrail'in hem de Türkiye'nin geleceğini etkilediğini belirterek, "Sorunları bir kenara bırakıp artık geleceğe bakmalıyız" dedi.

İsrailli yetkili Avivi, iki ülke yetkililerinin basın aracılığıyla sert açıklamalar yapmak yerine yeni bir mekanizma oluşturmaları gerektiğini söyledi.



'Aramızdaki kriz suni'



Mavi Marmara baskını konusunda da açıklamalar yapan Pinhas Avivi, Türkiye ile İsrail arasındaki krizi "suni" olarak nitelendirdi. İsrail'in eski Ankara Büyükelçisi Avivi, "Her iki ülkenin de yaptığı hatalar oldu. Ancak bundan sonra iyi niyetle ve önkoşulsuz olarak masaya oturmalı, çözüm aramalıyız" şeklinde konuştu.



'Özür talebi karşılanabilir'



Türkiye'nin Gazze'deki durumu iki ülke ilişkilerinden ayrı tutması halinde çözüme ulaşılmasının çok daha kolay olacağını ileri süren Avivi, Ankara'nın özür ve tazminat taleplerinin karşılanabileceği mesajını verdi.

Avivi, Türkiye ile ilişkilerin İsrail için önemli olduğunu da vurguladı.

Bu arada edinilen bilgilere göre, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nda yetkililere, Türkiye ile ilişkilerdeki gerginliği tırmandıracak açıklamalardan kaçınılması talimatı verildi.