'İsrail, Türkiye'yi düşman görüyor'

T24 - İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere düzenlediği saldırının ardından yapılan bir kamuoyu yoklamasında, İsrailliler'in yüzde 78'inin Türkiye'ye "düşman" gözüyle baktığı ortaya çıktı.



İsrail Hayom gazetesinin, Gal Hahadaş kamuoyu şirketine yaptırdığı araştırmanın sonuçlarına göre, yüzde 78, "Türkiye'nin düşman ülke haline geldiğine" inanıyor.



"Sizce son olaylardan sonra Türkiye düşman ülke haline geldi mi?" sorusuna "hayır" diyenlerin oranı ise yüzde 22'de kaldı.



Kamuoyu yoklamasına cevap verenlerin yüzde 92'si, "Gazze yardım filosunun durdurulması gerektiği" yolunda görüş belirtti.



Filonun durdurulmaması gerektiği cevabını verenlerin oranı yüzde 5, kararsız kalanların oranı ise yüzde 3 oldu.



İsrail Hayom'un araştırmasına göre, yüzde 91, İsrail'in bundan sonra gelecek filoları da durdurması gerektiğini söyledi. "Filoları durdurmayalım"diyenlerin oranı yüzde 5, kararsızlar ise yüzde 4 oldu.



Kamuoyu yoklamasına göre, İsrailliler'in dörtte üçüne yakını, Gazze'ye 2006 yılından sonra başlayan abluka uygulamasının da kaldırılmasına karşı çıkıyor. "Abluka kaldırılmamalı" diyenlerin oranı yüzde 73, kaldırılmalı diyenler ise yüzde 16 oldu.







