-İSRAİL TÜRKİYE'NİN TALEPLERİNİ ÇARŞAMBA GÜNÜ GÖRÜŞECEK TEL AVİV (A.A) - 13.12.2010 - İsrail parlamentosunun (Knesset), Gazze'ye yardım götüren Mavi Marmara'ya düzenlenen baskının ardından, Türkiye'nin özür ve tazminat talebini çarşamba günü görüşmesi bekleniyor. İsrail parlamentosunun parti grup başkanlarından oluşan komisyonu, Likud milletvekillerinden Dani Danon'un, Türkiye'nin talebine ilişkin genel kurulda görüşme yapılması önerisini kabul etti. Knesset Başkanvekillerinden Danon, konunun gündeme alınmasını isterken, bu konuda hükümetten bir yanıt beklediklerini ifade edip, "İsrail devletinin, ordunun komandolarına zarar veren teröristlere tazminat ödemesi düşünülemez. Böyle bir tazminat konusu, teröre teslim olmaya benzer ve bundan sonraki saldırılar için de motivasyon yaratır" dedi. Danon, bu önergenin tartışılması sırasında hükümetten, İsrail'in tazminat ödeme gibi bir niyetinin olmadığı cevabını alacaklarından emin olduğunu dile getirdi. İsrail hükümetinin koalisyon başkanlığını yapan, yine Likud partisinden Zeev Elkin de kabinenin, Türkiye'nin talebine karşı bir karar vermediğini ve resmi tutumunu da açıklamadığını belirtti. İsrail'in kuzeyindeki Karmel dağlarında 43 kişinin öldüğü yangının söndürülmesi çalışmalarına Türkiye'nin de katılması, İsrail tarafında büyük memnuniyetle karşılanmış, yangının söndürülmesinin hemen ertesinde, Netanyahu'nun görevlendirdiği Yosef Ciechanover, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ile Cenevre'de iki kez biraraya gelmişti. İsrail Başbakanlığı'nın girişimlerine İsrail Dışişleri Bakanlığı dahil edilmemiş, İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman başta olmak üzere, İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, ordu yetkilileri ile bazı siyasetçiler, Türkiye'den özür dilenmesine ve kurbanlara tazminat verilmesine karşı olduklarını belirten açıklamalar yapmışlardı.