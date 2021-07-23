İsrail Türkiye'yi "kırmızı" listeye aldı

İsrail, koronavirüs vaka sayısındaki artışa karşı Türkiye, İngiltere, Kıbrıs ve Gürcistan'ı "kırmızı" listeye aldı. Bu ülkelere gitmek için özel izin alınacak, dönüşte karantinaya girilecek.

Nüfusun yüzde 56'sının tamamen aşılandığı ve virüsle mücadelede model ülke olarak görülen İsrail'de koronavirüs vaka sayısındaki hızlı artış nedeniyle yeni önlemler yürürlüğe giriyor.

Bakanlar Kurulu'nun koronavirüs önlemlerinin ele alındığı toplantısında uçak yolculuklarına yeni kısıtlamalar getirildi. İsrail'den sadece özel izinle seyahat edilebilecek "kırmızı liste"deki ülkeler arasına Türkiye, İngiltere, Gürcistan ve Kıbrıs eklendi. Aşılanmış yolcuların da bu ülkelerden İsrail'e girişte karantinaya alınması ve negatif test sonucu ibraz edene kadar karantinada kalması gerekecek. Aşılanmamış yolcular ise bir hafta karantinaya alınacak.

Bakanlar Kurulu kararına göre "Yeşil Kimlik" uygulaması da yeniden yürürlüğe sokuluyor. Covid-19 geçirmiş ya da aşılanmış kişilere pek çok alanda muafiyetler getiren ve Şubat ayında yürürlüğe sokulan uygulama, vaka sayılarının hızla azalması ve kısıtlamaların ülke genelinde kaldırılmasıyla birlikte son bulmuştu.

Toplu etkinliklere kısıtlama

Kararlaştırılan yeni kısıtlamalardan biri de 100 kişiden fazla kişinin katıldığı etkinlikleri kapsıyor. 12 yaş üstündeki kişilerin bu tür etkinliklere katılabilmek için aşılanmış ya da iyileşmiş olduğuna dair belgeyi ya da negatif test sonucunu ibraz etmesi gerekecek. Spor müsabakaları, kültürel etkinlikler, spor ve fitness salonları, restoranlar, konferanslar ve ibadet yerleri de bu uygulamadan etkilenecek.

Bakanlar Kurulu ayrıca, aşı olmak istemeyen vatandaşların 8 Ağustos'tan itibaren test masraflarını kendilerinin karşılamasını kararlaştırdı.

Bir hafta içinde yürürlüğe girecek

Yeni önlemlerin koalisyon hükümetince onaylanmasının ardından bir hafta içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

İsrail'de Çarşamba günü de eğlence salonlarına kısıtlamalar getirilmiş, Haziran ayında kaldırılan maske zorunluluğu yeniden uygulamaya konmuştu.

İsrail'de günlük vaka sayıları yeniden binin üzerinde seyrederken son 24 saatte bin 336 yeni vaka tespit edildi. Vaka sayılarındaki artışın, koronavirüsün çok daha bulaşıcı olan Delta varyantından kaynaklandığı düşünülüyor.

dpa/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe