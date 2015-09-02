T24 LogoT24 Logo
Gündem

İsrail: Türkiye ile olumlu yönde ilerliyoruz

'Bu süreci iki ülkenin liderleri tamamlayacaktır'

02 Eylül 2015 11:26

İsrail dışilerinin etkili ismi Dore Gold, Türkiye'yle ilişkileri normalleştirmeye yönelik görüşmelerde ilerleme sağlandığını söyledi. Gold, Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu'nu da birinci sınıf bir diplomat olarak nitelendirdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın en etkili ismi; dışişleri bakanlığı görevini de üstlenen Başbakan Benyamin Netanyahu'ya en yakın isimlerden biri olan genel direktör Dore Gold, İsrail'de bir grup Türk gazeteciye konuştu. Gold, NTV Dış Haberler Müdürü Fehmi Gürdallı’nın yer aldığı görüşmede, "Mavi Marmara olayıyla ortaya çıkan krizi  aşmak icin olumlu yönde ilerliyoruz" dedi.

Gold, iki ülkenin ilişkileri normalleştirmek için diplomatik kanallar aracılığıyla doğrudan temasta olduğunu vurgularak,"Bu süreci iki ülkenin liderleri tamamlayacaktır" dedi.

Bölgede yaşanan gelişmelerin iki ülkenin yakın işbirliğini gerektirdiğini vurgulayan İsrailli yetkili, İran'ın başta Suriye ile Irak olmak üzere bölgede yayılmacı bir rol oynamasının Türkiye ve İsrail'in çıkarlarına aykırı olduğunu savundu.

"İsrailliler, Türkiye'ye karşı derin bir yakınlık hissediyor" diyen Gold, bunun hem tarihi hem de stratejik nedenleri olduğunu söyledi.

İsrailli yetkili, başta IŞİD olmak üzere Ortadoğu'daki radikal örgütlerin  hem Türkiye hem de İsrail için tehdit oluşturduğunu kaydetti. 

İki ülke için ortak tehditler ve çıkarlar olduğunu belirten Gold, ilişkilerin normalleşmesiyle ilgili olarak da, "Siyaset değişikliği bazen zaman alır" ifadesini kullandı.

İsrailli yetkili, Haziran'da Roma'da Feridun Sinirlioğlu'yla yaptığı görüşmeye ilişkin ayrıntı vermektense kaçındı. Gold, Sinirlioğlu'nun dışişleri bakanlığını üstlenmesinin ardından tebrik mektubu gönderdiğini de söyledi.  

"Sinirlioğlu birinci sınıf bir diplomattır" diyen Gold, "Türkiye, onun gibi bir dışişleri bakanı'na sahip olduğu için çok şanslı" değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER

israiltürkiyeiyi yönde ilerliyoruz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24