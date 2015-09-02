İsrail: Türkiye ile olumlu yönde ilerliyoruz

İsrail dışilerinin etkili ismi Dore Gold, Türkiye'yle ilişkileri normalleştirmeye yönelik görüşmelerde ilerleme sağlandığını söyledi. Gold, Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu'nu da birinci sınıf bir diplomat olarak nitelendirdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın en etkili ismi; dışişleri bakanlığı görevini de üstlenen Başbakan Benyamin Netanyahu'ya en yakın isimlerden biri olan genel direktör Dore Gold, İsrail'de bir grup Türk gazeteciye konuştu. Gold, NTV Dış Haberler Müdürü Fehmi Gürdallı’nın yer aldığı görüşmede, "Mavi Marmara olayıyla ortaya çıkan krizi aşmak icin olumlu yönde ilerliyoruz" dedi.

Gold, iki ülkenin ilişkileri normalleştirmek için diplomatik kanallar aracılığıyla doğrudan temasta olduğunu vurgularak,"Bu süreci iki ülkenin liderleri tamamlayacaktır" dedi.

Bölgede yaşanan gelişmelerin iki ülkenin yakın işbirliğini gerektirdiğini vurgulayan İsrailli yetkili, İran'ın başta Suriye ile Irak olmak üzere bölgede yayılmacı bir rol oynamasının Türkiye ve İsrail'in çıkarlarına aykırı olduğunu savundu.

"İsrailliler, Türkiye'ye karşı derin bir yakınlık hissediyor" diyen Gold, bunun hem tarihi hem de stratejik nedenleri olduğunu söyledi.

İsrailli yetkili, başta IŞİD olmak üzere Ortadoğu'daki radikal örgütlerin hem Türkiye hem de İsrail için tehdit oluşturduğunu kaydetti.

İki ülke için ortak tehditler ve çıkarlar olduğunu belirten Gold, ilişkilerin normalleşmesiyle ilgili olarak da, "Siyaset değişikliği bazen zaman alır" ifadesini kullandı.

İsrailli yetkili, Haziran'da Roma'da Feridun Sinirlioğlu'yla yaptığı görüşmeye ilişkin ayrıntı vermektense kaçındı. Gold, Sinirlioğlu'nun dışişleri bakanlığını üstlenmesinin ardından tebrik mektubu gönderdiğini de söyledi.

"Sinirlioğlu birinci sınıf bir diplomattır" diyen Gold, "Türkiye, onun gibi bir dışişleri bakanı'na sahip olduğu için çok şanslı" değerlendirmesinde bulundu.