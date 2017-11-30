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Dünya

İsrail, Trump’ın Kudüs’ü başkent kabul etmesini bekliyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 30 Kasım (DHA) – İsrail televizyonlarına göre, İsrailli yetkililer ABD Başkanı Donald Trump’ın "Kudüs’ü  resmi olarak İsrail’in başkenti olarak tanıyacağına" inanıyorlar

30 Kasım 2017 21:44

Mahmut Can Emir / İstanbul, 30 Kasım (DHA) – İsrail televizyonlarına göre, İsrailli yetkililer ABD Başkanı Donald Trump’ın \"Kudüs’ü  resmi olarak İsrail’in başkenti olarak tanıyacağına\" inanıyorlar.
İsrail TV kanallarında yayınlanan haberlere göre, İsrail Hükümeti\'nin bu düşüncesi, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in, Başkan Trump’ın \"ABD Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşımayı\" değerlendirdiğini söylemesi üzerine ortaya çıktı. 
Haberlere göre, Trump Aralık ayında, büyükelçiliğin taşınması ya da taşınmanın altı ay ertelemesi yönünde bir karar verecek.
ABD Kongresi tarafından 1995 yılında onaylanan yasaya göre, İsrail’in başkenti olarak Kudüs’ü kabul etmesini semblolik olarak desteklemek adına, ABD Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı alınmıştı.
Ancak taşınma, yasanın içindeki, kararın altı aylık sürelerle ertelenmesine izin veren bir fıkraya dayanarak, ertelenmişti. Başkan Trump son erteleme kararını 1 Haziran tarihinde imzalamıştı.

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