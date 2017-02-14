"İsrail, TİKA Gazze Koordinatörü'nü gözaltına aldı"

Yeni Şafak, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gazze ofisi koordinatörü ve TV Net eski temsilcisi Muhammed Murteca'nın Türkiye'ye gelmek isterken İsrail yönetimi tarafından gözaltına alındığını öne sürdü.

Pazar günü Türkiye'ye gelmek için Erez sınır kapısında bekleyen Murteca'nın geçmesi için öğlen saat 15:00 sularında onay verildi. Kapıdan geçen Murteca'dan dün sabaha kadar hiçbir haber alınamadı. İsrail polisi tarafından dün ailesine gönderilen resmi yazıya göre istihbarat yetkililerince sorgulanan Murteca, gözaltına alındı.

Yeri bilinmiyor

Yeni Şafak'ın haberine göre, hangi sebeple alıkonulduğu ve nerede alıkonulduğu bilinmeyen Muhammed Murteca için Türk Elçiliği ve TİKA yetkilileri devreye girdi. Muhammed Murteca 2009'da İsrail'in Filistin'e yönelik kanlı savaşı sırasında TV Net'in Gazze Temsilciliğini yapmıştı.