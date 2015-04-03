İsrail tepkili



İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu dün BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi ülkesi ve Almanya ile İran arasında varılan nükleer anlaşmaya sert tepki gösterdi. Sözcüsünün verdiği bilgilere göre Netanyahu, ABD Başkanı Barack Obama ile yaptığı telefon görüşmesinde söz konusu anlaşmanın İsrail'in varlığını tehdit ettiğini söyledi. Netanyahu, anlaşmanın İran'a nükleer silah üretme imkânı verdiğini ve ‘korkunç savaş' ihtimalini de artırdığını belirtti. Başbakan Netanyahu'nun gelişmeleri değerlendirmek için bugün kabineyi toplayacağı, oturuma güvenlik uzmanlarının da katılacağı bildirildi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Barack Obama'nın İran'la varılan nükleer anlaşmayı uzun vadeli bir çözüm yolunda önemli bir ilerleme olarak gördüğünü açıkladı. Böylelikle İran'ın nükleer silah üretme olanağının elinden alındığını kaydeden Obama'nın İsrail Başbakanı Netanyahu'ya İsrail'in güvenliğini sağlamak için destek sözü verdiği bildirildi.

“Denetlemeye hazırız”

Öte yandan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu da anlaşmayı olumlu karşıladı. Kurumun başkanı Yukiya Amano, haziran ayında nihai anlaşmanın imzalanmasının ardından kurumun anlaşmada tarafları taahhüt ettiği yükümlülükleri yerine getirip getirmediğini denetlemeye hazır olduğunu açıkladı.

5+1 Grubu ülkeleri ile İran dün gece saatlerinde İsviçre'nin Lozan kentinde anlaşmanın temelini attı. Taraflar, uranyum zenginleştirme kapasitesini üçte iki oranında düşürmesi karşılığında İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılacağını taahhüt etti. Denetçilerin İran'ın yükümlülüklerinae uyduğunu onaylamasından sonra AB ve ABD İran'a uyguladığı yaptırımları kaldıracak. Nihai anlaşmanın haziran ayı sonuna kadar hazırlanması bekleniyor.