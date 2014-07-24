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Spor

İsrail takımının hazırlık maçında Filistin kavgası

Ellerinde Filistin bayrakları olan taraftarlar ile Maccabi Haifalı futbolcular arasında kavga çıktı

24 Temmuz 2014 12:09

Fransa'nın Lille ve İsrail'in Maccabi Haifa takımları arasındaki hazırlık maçına Filistin protestoları damga vurdu.

Karşılaşmanın 84. dakikasında sahaya atlayan ve ellerinde Filistin bayrakları olan taraftarlar ile Maccabi Haifalı futbolcular arasında kavga çıktı. Bu sırada bir taraftarın futbolculardan birine tekme atması dikkat çekti. Öte yandan sahaya giren taraftarlardan birinin elinde Türk bayrağı olması da dikkat çekti.

İsrail takımına Filistin şoku

Olay çıkaran taraftarların güvenlik güçleri tarafından sahadan çıkarılmasının ardından mücadele tamamlandı.

Lille, karşılaşmayı Mendes ve Kjaer'in golleriyle 2-0 kazandı.

Karşılaşma çıkan olaylar yüzünden 85. dakikada hakem kararıyla sona erdi.

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İsrail takımının hazırlık maçında Filistin kavgası

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