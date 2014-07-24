İsrail takımının hazırlık maçında Filistin kavgası

Fransa'nın Lille ve İsrail'in Maccabi Haifa takımları arasındaki hazırlık maçına Filistin protestoları damga vurdu.

Karşılaşmanın 84. dakikasında sahaya atlayan ve ellerinde Filistin bayrakları olan taraftarlar ile Maccabi Haifalı futbolcular arasında kavga çıktı. Bu sırada bir taraftarın futbolculardan birine tekme atması dikkat çekti. Öte yandan sahaya giren taraftarlardan birinin elinde Türk bayrağı olması da dikkat çekti.

Olay çıkaran taraftarların güvenlik güçleri tarafından sahadan çıkarılmasının ardından mücadele tamamlandı.

Lille, karşılaşmayı Mendes ve Kjaer'in golleriyle 2-0 kazandı.

Karşılaşma çıkan olaylar yüzünden 85. dakikada hakem kararıyla sona erdi.